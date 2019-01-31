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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Turkcell Cyber Camp’in üçüncüsü düzenlendi

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Turkcell Cyber Camp’in üçüncüsü düzenlendi

Turkcell, siber saldırı tehdidinin savaşların önüne geçtiği günümüzde, Türkiye’nin “sanal sınırlarını” koruyacak uzmanları eğitmek amacıyla hayata geçirdiği Cyber Camp’in üçüncü dönemini gerçekleştirdi. Programa başvuran 1700 kişi arasından seçilen 24 kişi, 10 günlük süren eğitimleri tamamladı. Eğitimde üstün başarı gösteren adaylar ise Turkcell’in Siber Güvenlik Merkezi’nde siber güvenlik uzmanı olarak istihdam edilme hakkı kazandı.

Turkcell’in Türkiye’ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği Cyber Camp’in üçüncü dönemi başarıyla tamamlandı. Turkcell’in öncülüğünde Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental HR’ın katkılarıyla gerçekleşen Cyber Camp’e bu yıl 1700 kişi başvurdu. Programa katılmaya hak kazanan 24 kişi ise 10 günlük eğitimlerinin ardından eğitim sertifikası almaya hak kazandı.

Programın kapanış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile kampa katkı sağlayan kuruluşların yöneticileri ve eğitim alan öğrenciler katıldı.

Törende söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘Ülkeler sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri toprakları gibi hassasiyetle korumazsa, geleceğe güvenle bakamayacaklar.’ Geleceğin savaşları, konvansiyonel silahlarla değil, siber silahlarla gerçekleşecek ve siber saldırıların tahribatı çok daha ağır olacak. Ülkemizin de her alanda bağımsızlığının sürdürülmesi ve savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmesi için ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmesi kaçınılmaz. Biz de Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, dijital dönüşümümüzü siber güvenlik başta olmak üzere, eğitim altyapısının geliştirilmesi, insan kaynağının yetiştirilmesi, teknoloji ve yenilik kapasitesi ile veri iletişim altyapısının geliştirilmesi alanlarındaki eylemlerimizle hayata geçiriyoruz. İnsan kaynağımızı güçlendirmek adına, siber güvenlik başta olmak üzere gençlerimizin daha erken yaşlarda eğitilmesi amacıyla DENEYAP teknoloji atölyelerini başlattık. 2 yıl içinde 81 ilde 100 DENEYAP atölyesi kuracak, öğrencilerimize 3 yıllık ücretsiz eğitimler vereceğiz.  Kodlama, robotik, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, enerji ve nano teknolojileri alanında 30 bin öğrencimizi yetiştirerek mezun ettiğimizde, bütün dünyanın ilgisini çekecek ve dikkatleri Türkiye’ye çekecek bir iş yaptığımıza yürekten inanıyorum.”

Turkcell Cyber Camp’in üçüncüsü düzenlendi

Törene katılan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise şöyle konuştu:

“60-70-80’li yıllarda önce sağlık denirdi. Şimdi ise önce güvenlik, hatta önce bilgi güvenliği diyoruz. Artık siber güvenlik, sınır güvenliğinden daha önemli hale gelmiş durumda. O nedenle sanal sınırlarımızı da tıpkı fiziksel sınırlarımız gibi güvenli tutmamız lazım. Siber güvenliği sağlayan sistemlerin dahi güvenliğinin temin edilmesi gerektiği bu dönemde, siz gençlere çok önemli görevler düşüyor. Bu nedenle, sahip olduğunuz bilgi ve teknolojinin yanına, bu varlığınızı daha değerli kılacak olan aklınızı, vicdanınızı, merhametinizi ve hiç eksilmemesi gereken insana duyduğunuz saygıyı da koyarak çok çalışmanız gerekiyor.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da, “Amacımız sadece ataklardan korunmak değil, insanımızı daha sağlıklı, zeki ve verimli hale getirecek teknolojiler geliştirmek olmalı. Önümüzde yeni başlayan bir yapay zeka çağı var. Yapay zekaya geçiyoruz ama kimin yapay zekasına? Burası çok önemli. Türkiye kendi yapay zekasını geliştirmezse önümüzdeki yüzyılda başarılı olma ihtimali yok. Bu uzun bir yolculuk ama biz yaklaşık 4 yıldır bu sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Sizler de bu teknolojilerin güvenliğini sağlama noktasında çok kritik bir role sahipsiniz” diye konuştu.

10 günlük eğitime 1700 başvuru

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampa, üniversite 4. Sınıf öğrencisi, mezun, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile en fazla 2 yıl iş deneyimi olan kişiler başvurdu. Uzman adayları arasından, bilgi güvenliği seviye tespit testleri ve mülakatları geçen 24 kişi katılım hakkı kazandı. 21 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında 10 gün süren eğitimlerde adaylara, Penetrasyon Testi Yöntemleri, Gizli Ağ Keşfi, Pasif Trafik Tespiti, Uzak Kök Güvenlik Açığı, Yetki Yükseltme Saldırısı, Host Kimliği İçin DNS Kötüye Kullanma Konusu ve IPv6 Güvenlik Açıkları konularında çok özel eğitimler verildi. Programda üstün başarı gösteren siber güvenlik uzmanları geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi Turkcell’in Siber Güvenlik Merkezi’nde istihdam edilecek.

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