Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü
GeriTeknoloji Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
24.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü

İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımı "Integra-3646", ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da (FRC) Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Integra 3646'nın bu yıl Houston'da düzenlenen şampiyonada Galileo Division Şampiyonluğunu kazandığı duyuruldu. 

Açıklamada, "Einstein Field'de Türkiye'yi şimdiye kadar temsil eden tek takım olan ve Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalisti ödülünü kazanan Integra-3646, sizinle gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Takımın internet sitesinde de Chairman's Award'ın First Vakfınca verilen en prestijli ödül olduğu vurgulandı. 

Takım ayrıca yarışmaya katılan 8 bin takım arasından da ilk üçe girmeyi başardı. 

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Akil Öktem de AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başarısının çok güzel bir gurur olduğunu söyledi.

Öktem, "Bu başarıdan dolayı sevinçliyiz. Gelecek yıl da bu tür faaliyetleri destekleyeceğiz. Genç insanları robotik salonundaki başarılarından dolayı candan kutluyorum. Gelecek yıllarda da başarılarının devamını diliyorum." dedi. 

FRC'ye bu yıl katılan takımlar, uzayda kargo taşımacılığı konseptli robotlar tasarlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?