Türk mühendislerden otomotiv sektörüne 'Platooning' aşısı

Türk otomotiv mühendisleri ilk defa büyük dev firmaların yapmaya çalıştığı Platooning adı verilen özellikle tır ve kamyon gibi büyük araçların sürücüsüz şekilde birbirlerine hiçbir bağlantı olmadan arka arkaya bir konvoy gibi gidebilmesini sağlayan yüksek teknolojiyi içeren bir sistem üretti.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, otomotiv alanında danışmanlık ve mühendislik hizmeti veren AVL Türkiye'nin Otonom Araç Takımı'nda çalışan genç mühendisleri, otomotiv endüstrisine yön verecek otonom konvoylar (platooning) alanında proje geliştirdi. Maket araçlar üzerinde başarıyla tamamlanan proje, tırların sürücüsüz olarak birbirini takip etmesini sağlamayı hedefliyor. Proje 2019 sonunda tırlarda kullanılabilir hale gelecek.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen projeyle en az iki tırın, aralarında kısa bir mesafe olacak şekilde, teknik sistemlerle otoyolda, araç trafiği içinde hareket edebilmesi sağlanacak.

En baştaki aracın hızı ve yönü belirlediği Platooning projesiyle, her bir tır arasındaki mesafe yaklaşık on metre olacak. Arkadaki araçlar öndeki aracın yarattığı hava akımından yararlanarak yakıt tasarrufu sağlayacak ve karbon salımını düşürecek.





"Karbon emisyonu düşüyor"

AA muhabirine projeyle ilgili açıklamalarda bulunan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, üzerinde çalıştıkları Platooning sisteminin lojistik sektörü için verimliliği artıracak yenilikçi bir teknoloji olduğunu belirterek, "(Platooning) Aynı rotayı kullanan kamyonların birbirlerine kablosuz şekilde bağlanarak konvoy oluşturup birlikte hareket etmesini sağlıyor. Bunun birden fazla avantajı var. Kamyonlar birbirlerinin hava kanalına girdiği için yakıt tüketimi azalırken karbon emisyonu da düşüyor." diye konuştu.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin Samandıra'daki Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen projenin Türkiye'de bu alanda yapılmış ilk deneme olduğunu anlatan İmpram, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk denemeyi biz yaptık, üzerinde halen çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki adımda bunu gerçek araçlar üzerinde denemek istiyoruz. Çalışmalarımızın 6 ila 8 ay sonra gerçek tır ve kamyonlarda uygulanabilir aşamaya geleceğini tahmin ediyoruz."

Projeyle araçların birbirini daha yakından takip etmesinin sağlanacağını anlatan İmpram, bu yöntemle peş peşe frenlerin ardından yollarda görülen trafik dalgalanmasını azaltılacağını, yolların daha verimli kullanılacağını söyledi.





"AVL Global'in Ar-Ge merkezlerinden biriyiz"

İmpram, "Günümüzde en öndeki kamyonda sürücü varken, arkadaki araçlarda sürücü yokken, gelecekteki ideal senaryoda kamyonların hiçbirinde sürücü olmayacağı öngörülüyor. Bu da özellikle maliyetlerin taşımacılık sektöründe düşürülmesi demek." bilgilerini verdi.

AVL firmasının 1940'larda Avusturya'nın Graz kentinde kurulduğunu anlatan İmpram, şirketin 10 binin üzerinde çalışanı bulunduğunu söyledi.

Dünyada 60'dan fazla ofisi bulunan küresel şirketin 30'dan fazla Ar-Ge merkezi bulunduğunu aktaran İmpram, "AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, AVL Global'in Ar-Ge Merkezlerinden biri. Burada 220'nin üzerinde mühendis kadromuzla AVL Global'de yapılan ileri teknoloji işlerin tamamında yer alıyoruz. Bunlara ek olarak kendi projelerimiz var." dedi.

"Hibrit aracın testi 2019'un ikinci yarısında"

Yerli otomobil konusunda gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyen İmpram, görev verilmesi halinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi. TÜBİTAK'tan aldıkları desteklerle otonom fonksiyonları bulunan araç geliştireceklerini ifade eden İmpram, şunları söyledi:

"TÜBİTAK'tan aldığımız büyük destek kapsamında bir hibrit araç geliştiriyoruz, bir de otonom fonksiyonları olan bir araç geliştireceğiz. 2019'un ikinci yarısında hibrit elektrikli aracın, 2020'de de otonom aracın testlerini planlıyoruz. Kesinlikle yüksek katma değerli işler yapıyoruz. Çünkü yazılım, elektronik tabanlı işler yapıyoruz. Kurulduğumuz tarih olan 2008'den bu yana 20 milyon avroya yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirdik. Bu senenin sonunda hedefimiz bunu 30 milyon avrolara yaklaştırmak.

Biz kurum olarak Türk mühendislik ekosistemine katkı sunuyoruz. Bizim mühendislerimiz bundan 3-4 yıl sonra piyasaya çıkacak araçların sistemlerini geliştiriyorlar. Bunlar aslında ülkede ihtiyaç duyulması durumunda bizim yapabileceğimiz katkıları göstermek adına önemli."

"Platooning sisteminde iki araç arasında bir haberleşme var"

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Kıdemli Sistem Mühendisi Kadir Haspalamutgil ise otonom araçları geliştirirken üzerinde çalıştıkları sistemleri bir adım öteye götürebilmek için harekete geçtiklerini ifade ederek, "Küçük bir platforma ihtiyaç duyduk gerçek arabalara doğru bir ara adım için. Bu doğrultuda piyasada satılan model arabalardan iki tanesini alıp modifiye ettik. Üzerine gerçek arabalarda kullanılan, güçlü işlemciler ve sensörler koyduk ve bunları koyarak önce bir şerit takip sistemi yaptık. Normal arabalarda çalıştığı şekilde, görüntüyü işleyip, yolu bulup ve kontrolü bu yolda kalacak şekilde, çizginin dışına çıkmadan kalacak bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

Daha sonra bu sistemlerin üzerine Platooning sistemini entegre ettiklerini anlatan Haspalamutgil, "Platooning sisteminde iki araç arasında bir haberleşme var. Öndeki araçla ilgili durumu arkadaki araca iletiyor ve arkadaki araç bu bilgiyi kullanarak anında tepki verebiliyor. Bu sayede daha kısa mesafelerle iki araç birbirini takip edebiliyor."