Türk şirketi Getir'e Silikon Vadisi'nden büyük yatırım

Sulur'a göre BiTaksi uygulamasının ardından bu başarının üzerine kurulu olan Getir, kısa sürede beklentilerin üzerinde ilgi gördü ve kullanıcı kitlesi günden güne büyümeye başladı. Son olarak Silikon Vadisi'ne olan yatırımlarıyla bilinen Sir Michael Moritz’in liderliğinde bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Konuyla ilgili konuşan BiTaksi ve Getir'in kurucusu Salur, “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

Getir, 38 milyon dolar Seri A yatırımı aldı. Bundan sonraki süreçte uygulamanın hedefi B yatırımını da alabilmek ve bu sayede 100 milyon dolarlık yeni fon oluşturmak. Ancak Getir, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da pazar payını büyütmek niyetinde.

Getir, henüz yurt dışında aktif olan bir uygulama değil. Geçen yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katlayan ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılarının kapısını çalan Getir, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de de kullanıcılara sunulmuş durumda. Yurt dışı tarafında ise uygulamanın ilk etapta Londra'ya açılması bekleniyor. Sonrasında ise Paris ile birlikte Sulur'un hedefinde çok daha uzak bölgeler olan Sao Paolo ve Mexico City bulunuyor.



EN ÇOK SU SATILIYOR



Sulur, Ekonomist'e verdiği demeçte Getir uygulaması üzerinden en çok su satışı yapıldığını açıklamıştı. Sulur, bu konuda şu sözleri kaydediyor:



"İlk başlarda daha çok acil ihtiyaçlar satılırken bugün günlük ihtiyaçların da çok talep gördüğünü söyleyebiliriz. Mesela süt, yumurta, soda, kaşar peyniri gibi ürünler var çok satanlar listesinde. Bunun yanı sıra kadın çorabı da iphone şarjı da alanlar oluyor."