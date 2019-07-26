Türk girişimcilerden eş arayan uygulama
Tinder başta olmak üzere telefonlar için yayınlanan pek çok çöpçatanlık uygulaması bulunuyor. Bunlardan biri de henüz oldukça yeni olan ve bir grup Türk girişimci tarafından geliştirilen Eşimi Bul uygulaması.
Eşimi Bul uygulaması, İstanbul merkezli Smartral firması tarafından Tİzdivaç konseptli programlardan esinlenerek geliştirilen bir tanışma ve evlendirme uygulaması. Yaklaşık bir yıl kadar önce ilk sürümü yayınlanan uygulamanın aktif 60 binin üzerinde kullanıcısı bulunuyor.
Diğer tanışma ve evlilik uygulamalarından farklı olarak filtreleme özelliği öne çıkıyor. Uygulama, kullanıcılari platform içerisinde kriterlerini belirleyerek kendisine en uygun adayı bulmaya çalışıyor. Kullanıcılar ancak bu kriterler doğrultusunda birbirleriyle iletişime geçebilirken, bu sayede aynı beklenti ve ortak paydaya sahip iki aday daha hızlı eşleşiyor.
Kullanıcıların yüklemiş olduğu fotoğraflar tamamen gerçek bir editör kadrosu tarafından değerlendirilerek onaylanıyor. Bu da içeriğin güvenilir ve canlı olmasını sağlıyor. Buna ek olarak uygulamanın içerisinde 7/24 canlı destek asistanlarına ulaşabileceği bir mesajlaşma modülü bulunuyor. Kullanıcılar rahatsız olduğu ya da kafalarına takılan herhangi bir konu olduğu zaman kullanıcı asistanlarıyla anında iletişime geçebiliyor.
Eşimi Bul’ da Türkçenin yanı sıra İngilizce dil desteği de bulunuyor. Uygulama sadece Türkiye’ye değil, Azerbaycan ve Almanya gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde de kullanılıyor. Bunun dışında yine Türklerin yoğun yaşadığı diğer Avrupa ülkeleri de seçenekler arasında.
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