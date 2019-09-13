Türk bilim adamı Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nde ders verdi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, 41. yıl dönümünü kutlayan Birleşmiş Milletler Üniversitesinde (UNU) ders verdi.
İYTE'den yapılan açıklamada Prof. Dr. Baba'nın UNU'nun Jeotermal Eğitim Programı (UNU-GTP) kapsamında beş gün ders verdiği, atölye çalışmaları düzenlediği kaydedildi.
Prof. Dr. Baba'nın, farklı ülkelerden öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere jeotermal sistemler ve çevre etki değerlendirmesi konularını anlattığı belirtildi.
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