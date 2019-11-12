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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.11.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür gezegeninin Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür gezegeninin Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı.

Nadir rastlanan gök olayları arasında yer alan Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim ve Toplum Merkezi'nde yer alan teleskopla gözlendi.

Özel filtreler takılı kameraların bağlandığı teleskoplardan alınan görüntüler, gözlemevine ait sosyal medya hesapları üzerinden de canlı aktarılırken, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Saat 15.30'da izlenmeye başlayan Merkür'ün geçişi gün batımına kadar izlendi.

Merkür geçişinin Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebildiği, Türkiye'de ise kısmen gözlemlenebildiği bildirildi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş diskinin önünden gezegen geçişinin bir çeşit tutulma gibi düşünülebileceği ancak Merkür ve Venüs'ün gökyüzündeki açısal çapları nedeniyle ay gibi Güneş'i örtmeye yetmediğinden ışık azalmasının fark edilmeyeceği belirtildi.

Bu tür geçişlerin tarihte uzun yıllar Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın tespit edilmesinde ve gezegenlerin atmosferlerinin olup olmadıklarının araştırılmasında kullanıldığı bilgilerine yer verilen açıklamada, Merkür'ün ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçtiği, bir sonraki geçişin 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği aktarıldı.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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