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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.10.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Robotu hayatın her aşamasında kullanacağız

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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Robotu hayatın her aşamasında kullanacağız

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen "FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknolojiyi geliştiren ve üreten olmadıkça başarının gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Gençlerin teknoloji alanında üretim yapmalarının önemine değinen Mandal, bütün ülkelerde en önemli ihtiyacın teknoloji tabanlı bilgi üretimi olduğunu söyledi.

Teknolojik tasarım ve programlamanın 2022'de öne çıkacak kavramlar olduğunu vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"Sizler bunu şimdiden yapan arkadaşlarımızsınız. O yüzden bizlerin size destek verme çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Robot dediğimiz kavram yıllar öncesinde belli kol hareketleriyle endüstride kullanılmaya başladı. Bugün gelmiş olduğumuz aşamada artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız. Sizin yapmış olduğunuz katkı sadece robot yarışması değil, geleceğin teknolojilerinin gelişmesindeki anahtar süreç. Ülkemize hem bölgesel hem de küresel lider olma pozisyonunda yaptığınız katkıların önemli bir rolü var. Gençlerimiz ülkemizin geleceği için çok kıymetli."

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Robotu hayatın her aşamasında kullanacağız

Mersin Valisi Ali İhsan Su da teknoloji alanında her geçen gün yeni gelişmelerin olduğunu aktararak "Bu yarışmalarda teknolojik gelişmeleri, kodlamayı, robotik dünyada meydana gelen ilerlemeleri görme ve takip etme fırsatı buluyorsunuz." dedi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise bu yarışmayı kentte ilk kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından farklı illerden gelen 550 öğrenciden oluşan 42 takım, sıralama maçlarına başladı.

İlk yarışmada öğrenciler yaptıkları robotlarla gösterilen hedeflere top atmaya çalıştı.

Turnuva yarınki yarışmaların ardından sona erecek.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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