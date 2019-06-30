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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.06.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

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TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Modernize edilen M60T tankları, sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapabilecek donanımlara kavuşuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernize edilen M60T tankları, sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapabilecek donanımlara kavuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Fırat-M60T Projesi kapsamında, M60TMtanklarının sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapmasına imkan sağlamak üzere Teleskobik Periskop Sistemi (TEPES) tedarik edilmesi planlandı. Bu doğrultuda, sistem kalifikasyon testleri tamamlandı, proje uygulama takvimine uygun olarak sistem teslimatları devam ediyor. Proje kapsamında, toplamda 73 tanka TEPES entegrasyonu gerçekleştirilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistemle M60TM tanklarının muharebe etkinliği en üst düzeye getiriliyor. Görüş sistemleri ile tanklara, her türlü hava ve coğrafi şartlarda yüksek hassasiyette üstün hedef tespit ve gözetleme yeteneği kazandırılıyor.

Sistemin entegre edildiği tank ve zırhlı araçlar, düşman unsurlarına görülmeden düşmanı tespit edebiliyor ve bu sayede muharebe ortamında operasyonel ve taktiksel anlamda büyük üstünlük sağlanıyor.

TEPES'in sahip olduğu hareket tespiti, hedef takibi, sektörel tarama, diğer sistemlerle (Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve benzeri) entegreli çalışma, hedef koordinatlarının tespiti ve video/görüntü kaydı gibi yetenekleri tankların ve zırhlı araçların beka kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Sistem, tanklar ve zırhlı araçlar dışında sabit askeri üslere de yerleştirilebilecek modüler bir yapıya sahip bulunuyor.

Kara ve hava hedef takibi

Teknik donanımıyla hassas şekilde termal ve TV görüntüsü alabilen sistem, 20 kilometreye kadar lazer mesafe ölçümü yapabiliyor.

Otomatik hedef takibi yapabilen sistem, geniş gözetleme imkanı ile kara ve hava hedeflerinin gözetlenmesi ve tespitine olanak sağlıyor.

Yükseltilebilir direkle 2,5 metre yüksekliğe ulaşabilen sistem, opsiyonel olan INS entegrasyonu ile hedef koordinatları tespiti gerçekleştirebiliyor.

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