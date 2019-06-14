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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.06.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Tofaş gönüllüleri, çocuklara “Kodlama” çğretiyor!

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Tofaş gönüllüleri, çocuklara “Kodlama” çğretiyor!

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü (ICT) ve Tofaş Akademi geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak kodlama teknolojilerine dair bir projeye imza atıyor. Söz konusu çalışma ile yeni teknolojilere hâkim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan şirket ayrıca, projeyi sonbahardan itibaren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak, Bursa ve çevresindeki okullarda yürütmeyi hedefliyor.

Tofaş, emsal teşkil edecek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi iş birliğiyle, geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak olan “robotik kodlama” ve 3 boyutlu printer konularında bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda hayata geçirilen “Çocuklar Kodlama Projesi” ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkında eğitimler verildi.

Proje kapsamında öncelikli olarak; Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen belirlendi. Robotik kodlama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler, üç gün süren eğitim çerçevesinde yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte projenin ilk aşamasına geçilerek Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler verildi. Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler; üç boyutlu yazıcı, yapay zekâ ve robotik kodlama konuları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler, 16 saat süren eğitimin sonunda, sertifikalarını teslim aldı.

Kodlama eğitimi ile çocukların, algoritmik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine, düşünen, yaratıcı zekâsı gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Şirket, çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesinin amaçlandığı kodlama projesini, yeni eğitim ve öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürmeyi planlıyor. Belirlenecek okullarda; eğitmen ve eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ekipmanın şirket tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle, 2019 yılında 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlanması hedefleniyor.

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