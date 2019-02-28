TikTok rekor üstüne rekor kırdı!
Kısa video platformu TikTok, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyar indirme barajını aştı.
Son zamanların popüler uygulaması TikTok, Çin başta olmak üzere tüm dünyada milyonlar kişi tarafından kullanılıyor. Kısa klip çekimleri, müzik ve özel efektler hazırlayabildiğiniz uygulamanın seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla.
Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde 28.4 milyon indirmeye ulaştığı açıklanan TikTok büyük bir başarıya imza attı. Çinli şirket ByteDance'e ait olan uygulama dünya genelinde 1 milyar indirmeye ulaştı. Sensor Tower adındaki analiz şirketi tarafından açıklanan raporda uygulamanın Ocak ayından itibaren 71 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığı belirtiliyor.
TikTok şuanda Apple'ın uygulama mağazası App Store'da Youtube ve Instagram gibi popüler uygulamaların hemen arkasında yer alıyor. Ciddi derecede kullanıcı kitlesine sahip olan kısa video platformunun indirme rakamlarının daha da artış gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.
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