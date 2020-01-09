TikTok güncel Topluluk İlkelerini paylaştı

Yayınlanan Topluluk Kuralları, TikTok kullanıcılarına önceki sürümlerine nazaran daha ayrıntılı bilgiler sunuyor. Önemli bir büyüme kaydeden TikTok’un global etik kurulu, geçtiğimiz yıl edindiği deneyimler doğrultusuyla şeffalığı artırmak ve siber dünyada karşılaşılan olumsuz içerikleri önlemek için ilkelerini zenginleştirdi. Zenginleştirilen ilkeler, uygulamada izin verilmeyen zararlı ve tehlikeli içerikleri nasıl tanımladığı konusunda daha belirgin bir çerçeve sunuyor.

Temel değerlerin sabit kaldığı Topluluk İlkelerinde, dil ve yapı yenileniyor. Kendisini ifade özgürlüğü üzerine kurulu, kapsayıcı bir platform olan tanımlayan TikTok; kullanıcı kitlesinin çeşitliliğinin altını çiziyor. Uygulama, güvenli ve destekleyici bir atmosferin; insanların kendilerini rahatça ifade etmesine ve yaratıcılıklarının gelişmesine izin verdiğine inanıyor.

Topluluk İlkeleri; TikTok'un faal olduğu ülkelerdeki ekiplerin yerel yasalar ve normlara uygun olarak hazırlayıp, uyguladığı denetim politikalarının da temelini oluşturuyor. Yerel ekipler bu ilkeleri ihlal eden içeriği kaldırıyor, tekrarlanan ihlallerle ilgili hesapları askıya alıyor ya da kapatıyor. Gerektiğinde ilgili yasal kurumları da bilgilendiriyor.

Kullanıcılarının keyifli zaman geçirmelerini misyon edinen TikTok, paylaşılan içeriklerin sadece eğlenceli olmasını şart koşmuyor. Ciddi ya da komik olmasına bakılmaksızın Topluluk İlkelerini ihlal etmeyen her içerik platformda yer alabiliyor. Kullanıcıların hak ettikleri güvenliği sağlarken, diğer taraftan da uygulamadan beklenilen deneyimi koruma konusunda şeffaf olduğunun altını çizen TikTok; hizmet politikalarını ve ilkelerini geliştirmeye devam edecek.