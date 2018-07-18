The Walking Dead'in yeni oyunu telefonlara geldi!
Pokemon Go ile başlayan AR (Attırılmış gerçeklik) serüveni yepyeni bir oyunla devam ediyor. The Walking Dead'in AR oyunu iOS ve Google Play Store'da yayımlandı.
Pokemon Go ile başlayan AR macerası Silent Streets ve Jurassic World Alive ile devam etti. Şimdi ise yeni bir oyunla karşımızda: The Walking Dead: Our World. Google Maps üzerinden konumunuza ulaşan oyun, size çevrenizdeki zombileri gösteriyor ve onları öldürmenizi bekliyor. Sivilleri de kurtarmanız gerektiğini unutmayın. Sivillerin saklanmaları için oyunda ambarlar, sizin için de cephanelikler mevcut.
Zombileri öldürdükçe yeni silahlara sahip olabileceksiniz. Bunun yanı sıra dizide de gördüğünüz karakterler tarafından kurtarılabilir, onları kurtarabilir hatta takım bile oluşturabilirsiniz. Pokemon Go ile kıyaslandığında bu oyunun avantajı tek oynama yönteminin hareket etmek olmaması. Evde otururken de oynamanız mümkün.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle