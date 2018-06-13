Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTesla'da işten çıkarmalar başlıyor!
GeriTeknoloji Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
BBC Türkçe
13.06.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!

Elektrikli araba üreticisi Tesla, çalışanlarının yaklaşık yüzde 9'unu işten çıkaracaklarını açıkladı.

ABD'li girişimci Elon Musk, "Tesla'da zor ama gerekli bir yeniden yapılandırma yolda" sözleriyle haberi duyurdu.

2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar eden Tesla, Model 3'ün bir türlü seri üretime geçememesi nedeniyle nakit sıkıntısı yaşıyor.

Şirket, 3. çeyrekten sonra kâr getirebilmeye çabalıyor.

Model 3'ün üretimi

İşten çıkarmalar sadece maaşlı çalışanları etkileyecek ve üretim bölümlerine uzanmayacak. Bu da Tesla'nın önceliğinin her şeye rağmen Model 3'ün üretimi olduğunu gösteriyor.

Elon Musk, küçültme kararını şirket çalışanlarına da e-maille duyurdu.

Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Son 15 yılda, neredeyse başladığımız günden beri Tesla'nın hiç yıllık kâr getirmediği düşünülürse derdimiz elbette kâr değil. Bizi harekete geçiren dünyanın sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz ancak nihayetinde sürdürülebilir bir şekilde kârda olduğumuzu göstermediğimiz sürece, asla bu hedefe ulaşamayız." 

Teslada işten çıkarmalar başlıyor

Kararın aynı işi birden fazla kişinin yaptığı pozisyonları azaltmayı hedeflediğini söyleyen Musk, şirketin üretim faaliyetlerinin etkilenmeyeceği güvencesini de verdi.

Musk'ın açıklamasına göre işten çıkarılanların çoğuna Tesla'nın satış tarafında pozisyonlar teklif edilecek.

Milyarder girişimci Elon Musk, geçen ay Tesla'nın yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı. Şirket yönetiminde hiyerarşinin yataylaştırılması da, planlardan biriydi.

Yorumcular gelişmelerin pek de sürpriz olmadığı görüşünde.

Hem Musk hem de Tesla yönetimi, şirketin bu kadar yıl sonra kâra geçmesi gerektiği konusunda baskı altında.

Geniş kitlelere satılması hedeflenen Model 3 elektrikli aracının seri imalatı bir türlü başlayamadı ve şirket üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Tesla hissedarları son olarak Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oyladı ancak iki kardeş galip geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!

Periscope engellendi, gözler ‘Scope’da

Öğrenince fazlasıyla şaşıracağınız pratik ipuçları

Instagram neden açılmıyor? Çöktü mü?