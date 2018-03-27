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    Tesla Model X bir anda alev topuna döndü!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 06:33 | Son Güncelleme:

    Tesla, elektrikli otomobiller konusunda şu an lider konumda. Piyasayı yeniden şekillendiren firma bu sefer bir kaza ile gündeme geldi. Bu kazada Tesla Model X alev topuna döndü.

    Son zamanlarda otonom araçların da karıştığı kazalar oldukça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sürücüsüz Uber aracı kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından şimdi de otonom araçların en başarılı markalarından olan Tesla'da bir kazaya karıştı. ABD'nin Highway 101 isimli kara yolunda meydana gelen kazada Tesla Model X alev topuna döndü.

    Tesla Model X bir anda alev topuna döndü

    Kaza sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi ve bariyerlere çarpmasından dolayı oldu. Ön tarafı tamamen kül olan Tesla Model X zorlukla söndürülebildi. Aracın sürücüsü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangının gerçek sebebinin ise kaza sonrasında meydana gelen batarya paketlerinin patlamasından dolayı olduğu söyleniyor. Tesla'dan ise konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Etiketler: Otonom araç , Sürücüsüz otomobil
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