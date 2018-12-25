Telegram kullanıcıları artık 'anket' yapabilecek
WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, sessiz sedasız önemli bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar artık Telegram üzerinden anket düzenleyebilecek. Peki bu nasıl olacak?
Telegram için önemli bir güncelleme yayınlandı. Şirketten yapılan son açıklamada kullanıcıların sohbet ederken diğer yandan anket de düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Aşağıda paylaştığımız ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere konuşma esnasında bir anket sorusu paylaşabiliyorsunuz. Grupta yapılan bir ankette basit bir oylama yaparak ilginç sonuçlar alabilirsiniz.
Daha da önemlisi Telegram'da kimin neye oy verdiği gizli tutuluyor; bu da ankete olan ilgiyi artırıyor.
Bu özelliği kullanabilmeniz için Telegram'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olmalısınız.
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