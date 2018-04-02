Telefonlardan çentiği yok eden uygulama

Piyasadaki "çentikli" telefonların sayısı kısıtlı ancak en üst seviye telefonlara baktığınızda, bu tür tasarımlara daha çok rastlıyorsunuz. Peki çok beğendiğiniz amiral gemisi telefonun çentiği gözünüze batıyorsa, sizi rahatsız ediyorsa ne olacak?

Çentik sorununu Nacho Notch ile ortadan kaldırmanız çok kolay. Uygulama, durum çubuğu bölümüne siyah bir çubuk ekleyerek çentiği gizliyor. Nacho Notch, çentik olmayan telefonlarda da çalışıyor ve durum çubuğunu siyaha boyamanızı sağlıyor. Geliştirici, uygulamayı kullandığınızda arayüzün düzgün göründüğünü, siyah katmanın boyutunun otomatik olarak ayarlandığını söylüyor. Telefonu yatay modda kullandığınızda siyah çubuk, otomatik olarak gizleniyor.





Uygulamayı yüklediğinizde uygulama listesine herhangi bir simge eklenmiyor. Bunun yerine uyarı listesinde bir simge görüyorsunuz. İşlevi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Nacho Notch ilginizi çektiyse, aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.



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