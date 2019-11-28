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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Teknolojik sanat eserlerinin korunması projesi sürüyor

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Teknolojik sanat eserlerinin korunması projesi sürüyor
Fotoğraf: Sabancı Üniversitesi

“Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” başlıklı proje Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin arşiv ve araştırma alanı digitalSSM ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle başladı. Türkiye’den ve uluslararası arenadan uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları gibi yeni medyanın teknolojideki hızlı dönüşümü göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı konusunun masaya yatırıldığı panel serisinin ilki 15 Kasım tarihinde yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Selçuk Artut ‘un açılış konuşmasını yaptığı programda Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz, TATE Müzesi Konservatörlerinden Patricia Falcao ve Rhizome’un Koruma Direktörü Dragan Espenschied gibi uluslararası kabul gören otoritelerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte “Zamana Dayalı Medya Konservasyonu” konulu bir atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer projeyle ilgili “Dünyada ve ülkemizde dijital sanatın bu kadar gündemde olduğu günümüzde bu işlerin korunmasının ve geleceğe aktarımının Türkiye’de ilk defa müzemizde konuşuluyor olması çok kıymetli. Yazılım ve donanım sistemlerinin güncelliğini yitirebilmelerinden dolayı dijital sanat kapsamındaki eserler, diğer alanlara ait sanat ürünlerine göre daha kısa ömürlü oluyor ve yazılım yenilenmesi bazen eserin değerinden de fazla bir maliyet gösterebiliyor. Bu eserlerinin yok olmasıyla beraber, içerdikleri değerli arşiv ve onlara ilişkin bilgiler de kaybedilebiliyor. Müzemizde gerçekleştirilen bu panel dizisinin bugün artık “dijital miras” olarak nitelenen bu eserlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir eşik oluşturduğuna inanıyorum.” dedi.

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması projesi kapsamında bir sonraki panel

13 Aralık Cuma günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Panelin açılışını European Graduate School’da Medya Arkeolojisi ve Tekno-Kültür Bölümü’nde Michel Foucault kürsüsünden Prof. Dr. Siegfried Zielinski, “Gelecekteki Arkeolojiler. MEDYADA ZAMANIN DERİN İZLERİ’nden Olası Geleceklere Seyahat” başlıklı konuşmasıyla yapacak. ZKM (Center for Art and Media Karlsruhe) ve PAMAL Group (Preservation & Art - Media Archaeology Lab) 'dan gelecek uzmanlar ise “Medya ve Dijital Sanat Eserlerinin Medya Arkeolojisi Bağlamında Yeniden İnşası: Uygulamalı Vaka Çalışmaları” başlıklı konuşmalarında; Jeffrey Shaw - Virtual Sculpture (1981), Paul Garrin - Ghetto With Watchdog (1989-90) ile Frank Gillette ve Ira Schneider'in Wipe Cycle (1972) eserleri üzerine yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ilk kez SSM’de açıklayacak.

Projenin son ayağı 17 Ocak 2020 tarihinde “Teknolojik Sanat Eserleri Koleksiyonu Oluşturma, Eserlerin Sergilenmesi ve Korunması” başlığıyla düzenlenecek. Panele Türkiye'den sanatçı, konservasyon uzmanı, koleksiyon yöneticisi ve küratörler katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu konferans ve atölye çalışmalarının dili İngilizce. Konferansta eş zamanlı Türkçe tercüme yapılıyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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