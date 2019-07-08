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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

TEGV’in 3 etkinlik noktası daha son teknolojiye geçiyor

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TEGV’in 3 etkinlik noktası daha son teknolojiye geçiyor

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bir destek de Lloyd's Register Foundation (LRF)’dan geldi. LRF sponsorluğu ile TEGV’in 3 etkinlik noktası daha Tasarım ve Beceri Atölyelerine kavuşacak.

Kuruluş, TEGV’e yeni Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulumu için fon sağladı. Fon kapsamında TEGV’in mobil öğrenim birimi olan bir Ateşböceği, Tasarım ve Beceri Atölyesi ile donatılarak tematik hale dönüşecek. Ayrıca, Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ve Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi’ne birer atölye kurulacak. İmzalanan protokol ile kuruluş, çocukların nitelikli eğitimine desteğini bu üç atölye ile önümüzdeki 3 yıl boyunca sürdürecek.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. “Yap, Paylaş, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir” sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren Tasarım ve Beceri Atölyeleri, eğlenceli olduğu kadar “multi-disipliner” bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okullar hafta içi ve hafta sonları etkinliklere katılabilecekler. Temel amaç; çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmalarına katkıda bulunmak. 

LRF desteği ile kurulacak atölyeler ile TEGV’in Tasarım ve Beceri Atölyelerinin sayısı altıya ulaşmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ile de örtüşen ve Kasım 2018’de başlayan çalışmalar kapsamında Tekirdağ Fibria ve Batman Öğrenim Birimleri ile Bakırköy Ferit Aysan Eğitim Parkında Atölyeler devreye girmiş ve çocuklarla etkinliklerine başlamıştı.

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