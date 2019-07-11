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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Tatile çıkacaklar siber dolandırıcıların kıskacı altında

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Tatile çıkacaklar siber dolandırıcıların kıskacı altında

Yıllık izinlerin en sık kullanıldığı yaz aylarında birçok insan seyahate çıkmayı planlıyor. Ancak yazın dahi tatil yapmayan siber suçlular ise pek boş durmuyor. Yaz döneminde kullanıcılara yönelik birçok saldırının gerçekleştiğini hatırlatan siber güvenlik uzmanları, karşılaşılabilecek siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte tatile gidecekler seyahat rotalarını, mezun olan öğrenciler ise istihdam edilmenin yollarını planlarken siber suçlular ise tüm fırsatları değerlendirmenin peşine düşüyor. Sıcak yaz günleri için her türlü planı yapan kullanıcıların, siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığını belirten uzmanlar, yaz döneminde kullanıcıları tuzağa düşürecek siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.

Siber Güvenlik Alışkanlıkları Yetersiz

Geçtiğimiz aylarda ABD’de yapılan Seyahatte Siber Güvenlik araştırmasında dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Raporda, ankete katılanların yarısından fazlasının seyahatlerinde güvenlik yeteneklerine güvendiğini belirtmesine rağmen yine aynı kişilerin %24’ünün iş seyahatlerinde, %22’sinin ise tüm seyahatlerinde halka açık WiFi ağlarını güvenlik önlemi almadan kullandığı raporlandı. Raporu inceleyen uzmanlar, ankete katılanların güvenlik becerilerine duydukları güven ile seyahatleri sırasında gerçekleştirdikleri alışkanlıkların uyuşmadığını belirtti.

Seyahat Halinde Olanlar Hedefleniyor

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası, kredi kartı veya seyahat sırasındaki diğer hassas bilgilerin çalınma olasılığından son derece endişe duyuyor. Bu endişenin nedenleri arasında şüphesiz ki siber suçluların seyahat halinde olanları hedeflemeleri yatıyor. Kullanıcıların seyahat güvenliklerine önem vermelerine rağmen güvenlik alışkanlıklarında başarısız olduğunu hatırlatan uzmanlar, hackerlerin kurdukları tuzaklara düşmek istemeyen kullanıcıların, güvenlik alışkanlıklarını gözden geçirmelerini öneriyor.

Dolandırıcıların Gözü Sadık Kullanıcılarda

Yaz aylarında hackerlerin listelerinin en başında seyahat şirketleri ve onların sadık kullanıcıları yer alıyor. Özellikle aynı seyahat şirketlerinden hizmet alan kullanıcıların peşine düşen siber suçluların hedefinde ise kişisel bilgiler, kredi kartı numaraları ve şirketlerin devamlı müşterilerine sağladıkları sadakat kartları yer alıyor. Otel ve uçuşlar için sadık müşterilere sağlanan avantajları elde etmek isteyen siber suçluların, sadakat kartlarına göz diktiğine dikkat çeken uzmanlar, dolandırıcıların, özellikle devamlı hizmet alan kullanıcılara karşı sorunlar çıkarmak istemeyen seyahat şirketlerinin zafiyetlerinden yararlanarak bu işlemleri gerçekleştirdiğini belirtiyor. Koca bir endüstri içerisinde belirli standartların olmadığını da ifade eden uzmanlar, seyahat şirketlerinin hem kendilerini hem de kullanıcılarını koruyacak önlemler alması gerektiğinin altını çiziyor.

İstihdam Dolandırıcılığına Dikkat

Siber suçluların yaz mevsiminde dolandırmak için hedefledikleri diğer kesim ise iş arayışında olan mezunlar. Sektördeki şirketleri taklit ederek iş arayanları dolandırmak isteyen siber suçlular, bu dolandırıcılıklarını, yaz mevsiminde üniversitelerin öğrencilerini mezun etmesiyle daha da artırıyor. İş arayışında olan kullanıcılara da bu konuda uyarılarda bulunan uzmanlara göre dolandırıcılıklar, genellikle aynı taktikler üzerinden gerçekleşiyor. İş arayanlara, kötü amaçlı yazılımlarla dolu ücretsiz bir uygulamayı indirerek bir iş arama veri tabanına katılmaya davet eden dolandırıcıların bir başka taktiği ise, büyük şirketleri taklit ederek uygun iş teklifleriyle dolu sahte e-postalar göndermek oluyor. Bu tarz durumlarla karşılaşan iş arayanların, kaynağı iyice araştırmaları ve temkinli davranmaları gerekiyor.

Havaalanlarındaki Wi-Fi Ağları Siber Dolandırıcılıkların Yuvası

Genellikle seyahat edenler, uçuşlarından önce ve sonra ücretsiz Wi-Fi ağını kullanma alışkanlığına sahiptir. Saldırganların bundan avantaj sağlayarak stratejilerini şekillendirdiği ise bilinen bir gerçek. Birçok siber dolandırıcı kendi Wi-Fi noktalarını havaalanlarına kurarak kullanıcıların bağlantı kurmasını bekliyor. Kullanıcıların bu ağlara girerek işlemler gerçekleştirmesinin siber dolandırıcıların yüzlerini güldürdüğünü belirten uzmanlar, kullanıcıları, ücretsiz Wi-Fi ağlarından önemli işlemleri gerçekleştirmemeleri konusunda uyarıyor.

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