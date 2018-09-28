Tarsus Üniversitesi, Ar-Ge merkezleri oluşturacak
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, "Nano teknolojiden, biyoteknolojiye, aynı zamanda tarıma kadar farklı alanlarda yaptığımız araştırmalarla, Türkiye’nin ihtiyacı olan, dünyaya pazarlanabilecek, rekabet gücünü artırabilecek ürünlerin Ar-Ge'sinin yapılabileceği merkezler oluşturmak istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarının ardından Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki en önemli konularından birinin, kendi teknolojisini üretebilme olduğunu söyledi.
Türkiye'de son yıllarda üniversitelerin "bölgesel" odaklı olabilmesi için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Aydın, geçmiş yıllarda ulusal ve uluslararası alanda edindiği becerileri Tarsus Üniversitesi'nin gelişimi yönünde en iyi şekilde kullanacağını anlattı.
En önemli misyonlarının, bölgede istihdam yaratacak projeler üzerine yoğunlaşmak olduğunu kaydeden Aydın, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.
Prof. Dr. Aydın, Türkiye’de ve uluslararası arenada rekabet edecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir taraftan bilimin yararına araştırmalar yaparken, bir taraftan da ülkemizin yarınları için araştırmalar yapma arzusundayız. Şu anda bakanlıklarımızın ülkemizi ilgilendiren insan kaynağı ve sanayi gibi stratejik planlarını inceliyoruz. Araştırma politikalarımızı bilimin, ülkenin ve bölgenin yararına olacak şekilde belirliyoruz. Günümüzde üniversitelerin, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve teknolojideki değişime sürekli ayak uydurarak kendilerini yenilemesi gerekiyor. Bizim Tarsus Üniversitesi ile ilgili bir gelecek vizyonumuz var. Bunu bu bölgenin beklentileri doğrultunda gerçekleştireceğiz."
Geleceğe yönelik bazı çalışmalarının olacağını dile getiren Aydın, "Makro anlamda Türkiye'nin 2023 vizyonunu göz önüne getirelim. Kendi teknolojisini üretebilen, uluslararası rekabet gücü artan, insan kaynakları daha nitelikli bir hale gelen Türkiye hayalinden bahsediyoruz. Bölgede turizm, tarım, sanayi ve enerji gibi alanlardaki nitelikli iş gücünü bizler sağlayacağız. Bu çerçevede bölgedeki diğer üniversitelerle oluşturacağımız potansiyellerle kuruluşların ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgiyi ve teknolojiyi üniversitelerimiz içerisinde üreterek, onlara transfer edeceğiz." diye konuştu.
Savunma sanayisiyle iş birliği
Aydın, Türkiye’nin savunma sanayi konusunda önemli atılımlar yaptığına vurgu yaparak, HAVELSAN, ASELSAN, TAI gibi şirketlerle çalışma düşüncesinde olduklarını bildirdi.
Savunma sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan araştırmaların yapılacağı bir üniversite kuracaklarını işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Nano teknolojiden, biyoteknolojiye, aynı zamanda tarıma kadar farklı alanlarda yaptığımız araştırmalarla, Türkiye’nin ihtiyacı olan, dünyaya pazarlanabilecek, rekabet gücünü artırabilecek ürünlerin Ar-Ge'sinin yapılabileceği merkezler oluşturmak istiyoruz. Altyapı anlamında diğer üniversitelerde olmayanları kuracağız buraya. İhtiyaçlara odaklanmış bir üniversiteyi hayal ediyoruz. Çok güçlü organize sanayi bölgeleri var. Bunların nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Öğrencileri doğrudan oranın ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede yetiştireceğiz. Tarım, savunma sanayi ve lojistik alanı dışında yakın zamanda turizm destinasyonları için hem iş gücü, hem de doğrudan yapacağımız incelemelerle burada üretilebilen bir ürünün dünyaya nasıl satılabileceğini araştıracağız.”
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