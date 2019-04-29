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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
29.04.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi

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Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi

Gaziantep'te lise öğrencisi Deniz Yıldırım, kentteki bazı tarihi yapılarla ilgili bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını fark ederek geliştirdiği karekod ve NFC uygulamasıyla TÜBİTAK'tan üçüncülük ödülü kazandı.

Gaziantep'te lise öğrencisi 16 yaşındaki Deniz Yıldırım'ın, kentteki bazı tarihi yapılarla ilgili bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını fark ederek geliştirdiği karekod ve NFC (Yakın Alan İletişimi) uygulaması TÜBİTAK'tan üçüncülük ödülü aldı.

Tarihi yapılarıyla dikkati çeken Gaziantep'teki bazı eserlerin çevresinde yeterince aydınlatıcı bilgiler olmadığını fark eden lise ikinci sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, eserlerle ilgili hazırlanan araştırmaları derleyip fotoğrafladı.

Yıldırım, daha sonra internet sitesi ve uygulama hazırladı. Kentteki 51 kitabenin 29'unun tek tek fotoğrafını çeken Deniz Yıldırım, harita üzerindeki konumlarını karekod ve NFC uygulamasına ekleyerek Türkçe, Osmanlıca, İngilizce okunuşlarını ve seslendirmelerini yaptı.

Yıldırım'ın bu çalışması, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması"nda tarih alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi lise 2. sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı projeyle TÜBİTAK yarışmasında üçüncülük elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi

"Gaziantep Kitabelerinin Dili" başlıklı projesinin Adana bölge merkezinde ön elemeye kaldığını anlatan Yıldırım, "Projemiz bölge sergisine davet edildi, yani 16 bin 400 proje arasından ilk 100'e girdi. Benim alanımda da Adana bölgesine sadece 6 proje çağrıldı. Ben burada birinci oldum. 12 Nisan'da Ankara'da düzenlenen final yarışmasında da tarih alanında Türkiye üçüncüsü oldum, çok mutluyum." diye konuştu.

Yıldırım, halka faydalı olmak, kitabeler hakkında farkındalık yaratmak adına proje geliştirdiğini anlatarak, en mantıklı seçeneğin onu dijital ortama dökmek olduğunu fark ettiğini belirtti.

"Çalışmalarımı sürdüreceğim"

Kitabeler hakkında bilgi toplamaya başladığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sitemize bilgileri yükledikten sonra 51 kitabenin 29'unu tek tek fotoğraflayarak arşive ekledik. Sonra kitabelerin konumunu harita üzerinden belirleyerek siteye ekledim. Siteyi aktif hale getirmek ve görme engelli insanların da kullanabilmesi için eserleri stüdyo ortamında seslendirdim. Ardından da herkesin daha rahat ulaşabilmesi için NFC kodu ve karekodu uygulamasını da hayata geçirdim. Çalışmayı görme engellilere, turistlere, halka hitap edecek şekilde tasarladım. Her yaştan insan kullanabiliyor. Bu konuda çalışmalarımı sürdüreceğim. Daha birçok kitabe var. Bunlara ulaşmak istiyorum."

Şahinbey Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ali Demir, Deniz Yıldırım'ın aktif bir öğrenci olduğunu söyledi.

Deniz'in bilişim ve tarihi birleştirerek insanlara faydalı olmak istediğini dile getiren Demir, "Osmanlıca yazılmış eserler Türkçe ve İngilizce okunup, dinlenebilecek. Yaygın olarak kullanılan cep telefonlarıyla buna kolayca erişilebilecek." dedi.

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