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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
07.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

“Tamamen silinmesi istenen verinin üzerine yeni veri yazılmalı”

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“Tamamen silinmesi istenen verinin üzerine yeni veri yazılmalı”

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,ÿsilme işlemlerinin, bilgisayardaki dosyaları kalıcı olarak ortadan kaldıramayacağını belirterek, Tamamen silinmesi istenen verinin üzerine yeni veri yazılmalı uyarısında bulundu.

Bilgisayarlardaki hassas verilerin gerçekten silindiğinden emin olunması gerektiğini belirten Günal, şöyle devam etti:

Hard disklerdeki silindiği sanılan önemli kişisel verilere kötü niyetli kişilerin kolayca erişebiliyor.

Güncel verilere göre kullanıcıların, tamamen sildiğiÿdüşünülenÿhard disklerin yarısına yakınında çeşitli dosya ve veriler, yaklaşık üçte biri de fotoğraf ve videolar, özel belgeler ve mailler gibi önemli dosyalar ile banka hesap bilgileri, kredi kartı numaraları, kullanıcı bilgileri gibi kritik veriler bulunuyor.

Sahiplerinin sildiğine inandığı çoğu dosyaya ulaşmayı başaran kötü niyetli kişiler, bu bilgileri kimlik hırsızlığı ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi amaçlarla kullanarak ciddi zarar yaratıyor.

Basit silme işleminin ardından tüm verilerin tamamen yok olduğunu düşünen kullanıcıların, veri güvenliği adına daha fazla adım atarak cihazlarını tamamen temizletmeleri gerekiyor.

Kullanıcıların göremedikleri için tamamen ortadan kaldırdıklarını düşündüğü dosyalar, hard diskte kalmaya devam ettiği için finansal bilgilerden kişisel verilere kadar her şeye kötü niyetli kişiler kolayca ulaşabiliyor.

Kişisel veriler, kurumsal kayıtlar, finansal raporlar gibi hassas verilerin güvenliği için ise silme işleminden daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor.

Verileri kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcıların öncelikle format atmak ile onu temizlemenin aynı şey olmadığını fark etmesi gerekiyor.

Dosyalarını kalıcı olarak silmeyi amaçlayan kişilerin sildikleri verilerin üzerine farklı veriler yazması şart.

Disklerin tamamen temizlenmeden önce önemli verilerin mutlaka yedeklenmesi gerekiyor.

Biraz daha profesyonel bir metod sorgulandığında medyaya bir kere low level format atmak, kullanıcı verilerinin bir daha geri döndürülemeyecek şekilde silme işlemini gerçekleştirecektir.

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