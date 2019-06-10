Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek
GeriTeknoloji Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
10.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yiyeceklerin ağırlıkları ile kalori ve besin değerlerini hesaplayabilen "akıllı tartı" tasarlandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Selda Güney danışmanlığında üniversite öğrencileri Ayşenur Uğuz ve Ahmet Akdoğan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen akıllı mutfak tartısı, sofradaki besinlerin kişinin taşıdığı hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar veriyor. 

Güney, yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu nedeniyle günlük yaşamda beslenmeye yeterince önem verilemediğini, bunun sonucu olarak da bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının oluştuğunu vurguladı. 

Birçok hastalığın da bilinçsiz beslenmeden dolayı ortaya çıktığına işaret eden Güney, Akıllı Mutfak Tartısı Projesi ile bu alışkanlıkları değiştirmeyi, bireyleri bilinçlendirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. 

Geliştirdikleri akıllı mutfak tartısı ile yiyeceklerin ağırlıklarının yanı sıra kalorilerinin ve besin değerlerinin de hesaplanabildiği bir mühendislik tasarımı yaptıklarını bildiren Güney, bu tartı ile beslenme alışkanlıklarının kontrol altında tutabileceğini belirtti. 

Güney, tasarladıkları akıllı tartıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tartımız, 1 gram hassasiyeti ile çalışıyor. Tartının uygulama arayüzüne besin gram değerleri aktarıldı. Yazılımımız sayesinde besinlerin ağırlıkları ile kalorileri ve besin değerleri de hesaplanabiliyor. Kullanıcı, adını, soyadını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, mesleğini ve varsa hastalıklarını sisteme kaydederek besinin bu özelliklerine uygun olup olmadığını da öğrenebiliyor. Örneğin şeker hastası bir kişi, tartıya konulan bir miktar üzümün içindeki glikozun sakıncalarını uyarı şeklinde görebiliyor."

Endüstri ile buluşturulacak

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise projenin hasta ya da sağlıklı bireylerin, tüketecekleri yiyeceklerin besin değerlerine kolay ve hızlı ulaşmalarını sağladığının altını çizdi.

Obezite ve diyabet hastalıklarının tedavilerinin sağlık sistemine büyük yük getirdiğine işaret eden Dengiz, "Bu bağlamda fakültemizde prototipi tasarlanarak üretilen akıllı tartının, dikkatli beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmalarına destek olacağını, özellikle ölçü dışı yemede caydırıcı rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Üniversitelerinde geliştirilen proje ile evlerde de dengeli beslenmeye yardımcı olunmasının hedeflendiğini ifade eden Dengiz, akıllı tartının ticarileşebilmesi için endüstri sektörü ile irtibata geçeceklerini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?