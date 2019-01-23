SwiftKey kullanıcılarına Gizli Mod müjdesi
Yazılım devi Microsoft'un geliştirdiği ve kullanıcılardan da büyük ilgi gören klavye uygulaması SwiftKey, hassas bilgilerin klavyeye girişi sırasında 'Gizli Mod'a geçecek ve yazılarınızı kaydetmeyecek.
Microsoft, uzun süre beta sürümünde kalan SwiftKey için önemli bir güncelleme yaptı. Kullanıcıların gizliliğine yönelik olarak 'Gizli Mod' özelliğini uygulamaya dahil eden şirket, böylece her girdinin kaydedilmemesini, gizli olanların kayıt dışı tutulmasını sağlayacak.
Örneğin kredi kartı bilgilerinizi dolduruyorsunuz veya herhangi bir hesabınızın şifresini giriyorsunuz. SwiftKey otomatik olarak bunu algılayacak ve Gizli Mod'a geçiş yapacak. Bu moda geçildiğinde ise kullanıcıların girdileri kaydedilmeyecek. Bu da şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimalini daha da düşürecek elbette.
Bu özellik aslında SwiftKey dahil pek çok Android klavye uygulamasında yer alıyor; ancak bu özelliğin manuel şekilde etkinleştirilmesi gerekiyor. Sürekli bu etkinleştirme işlemiyle kullanıcının uğraşmasını önlemek için ise bu sistem 'otomatik' formata dönüyor. Asıl yenilik de bu aslında.
Ancak Gizli Mod otomatik olarak aktif olduğunda, bu moddan çıkmanın bir yolu henüz yok. Beta aşamasında olan sürümün kararlı sürüme geçmesiyle bu sorunun da ortadan kalkacağı söylenebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle