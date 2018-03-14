SwiftKey, Android için güncellendi!

SwitfKey 7.0 olarak anılan yeni güncelleme ile birlikte gelen en büyük özellik, yeni araç çubuğu. Kullanıcılar, bu yeni araç çubuğu sayesinde GIF ve çıkartmalara ulaşabilecek. Ayrıca, kendi fotoğraflarıyla da yeni çıkartmalar oluşturulabilecek. Kullanıcılar bu özelliğe ulaşmak için önce 7.0 sürümünü güncellemeli ve tahmin bölümün sol kısmında yer alan "+" simgesine dokunmalı. Böylelikle çıkan çıkartmalar seçilip gönderilebilecek.

Bu özeliğin dışında Android'in sanal klavyesine çok kullanılmayan veya az bilinen 19 dil daha eklendi. Bu diller arasında Ayizo, Aymara, Bavyera, Kirundi, Lombard, Mam ve Miskito gibi az bilinen diller yer alıyor. Bu uygulamayı güncellemek içinse kullanıcıların, bilindiği üzere Google Play Store'a gitmeleri gerekiyor.