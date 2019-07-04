Stranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriStranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu
GeriTeknoloji Stranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.07.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Stranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Stranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu

Stranger Things’in üçüncü sezonunun ilk gösterimi yaklaşırken Spotify, dizinin müziklerinin dinleyiciler üzerindeki etkisini analiz etti. Popüler dizinin 15 Temmuz 2016’daki lansmanından bu yana dinleyiciler, diziyle ilgili müzikleri Spotify’da 17 milyon saatten fazla dinledi.

Belki de bu esrarengiz dizinin tutkulu takipçileri için The Clash’ın 1981 hiti “Should I Stay or I Should I Go”nun Stranger Things ile ilgili müzikler içinde, dizinin orijinal soundtracklerinden dinleyicilerin kendi oluşturdukları çalma listelerine kadar en çok dinlenen şarkı olması sürpriz değil. Dizinin Türkiye’deki takipçileri ise en çok dizinin tema müziği olan Stranger Things’i dinlerken, ikinci sırada ise elbette hemen “Should I Stay or I Should I Go” geliyor. 

Dizinin sevenlerinden diğer veriler: 

Dinleyiciler dizinin karakterlerine dayanarak kendi çalma listelerini oluşturdu. Eleven en çok çalma listesine ev sahipliği yapan karakter olurken, bu sırlamada Steve Harrington ikinci, Will Byers ise üçüncü sırada yer aldı. (Dinleyicilerin kendi favori karakterleri ile ilişkilendirdikleri top şarkılar aşağıdaki listede yer alıyor. Örneğin Cyndi Lauper’ın “Girls Just Wanna Have Fun” adlı şarkısı Nancy Wheeler için). 

Dinleyiciler “The Upside Down” adlı 3500’ün üzerinde çalma listesi oluşturdu. Bu listelere en çok eklenen şarkı Kyle Dixon ve Michael Stein imzası taşıyan“The Upside Down” oldu. Duyar duymaz diziyi hatırlatan tema şarkısı “Stranger Things” de bu çalma listelerine en çok eklenen bir diğer şarkı olarak öne çıktı. 

Spotify’da 15 tane Stranger Things temalı podcast bulunuyor ve dinleyiciler bu podcast yayınları toplam 4600 saat dinledi. Diziyle ilgili en çok dinlenen podcast yayını ise Addi ve Darrel Darnell tarafından hazılanan The Stranger Things Podcast. 

The Clash’ın “Should I Stay or Should I Go” adlı şarkısı 1’inci sezonda oldukça önemli bir rol oynadı (Will Upside Down’da kendisini sakinleştirmek için bu şarkıyı söylerdi) ve şarkının dünya genelinde dinlenme oranı, Stranger Things’in 15 Temmuz 2016 yılındaki ilk gösterimiyle birlikte, gösterimden önceki 2 haftaya kıyasla yüzde 30 oranında arttı. 

Stranger Things müzikleri, Amerika’da diğer ülkelere göre daha fazla dinlendi. Amerika’yı ise İngiltere ve Meksika takip etti. 

Aktör Finn Wolfhard’ın (“Mike”) yolda ve sette dinlediği şarkılara dayanarak hazırladığı çalma listesini Spotify’ın For the Record blog paylaşımında görebilirsiniz. Wolfhard aynı zamanda For The Record’a şimdilerde dinlediği müzikleri ve en çok hangi yılların müzikleri ile geçmişe yolculuk yaptığını da anlattı. 

Stranger Things Top Listeleri: 

Spotify’da Stranger Things soundtrack ve çalma listelerinde en çok dinlenen şarkılar:

“Should I Stay or Should I Go” - Remastered - The Clash
“Stranger Things” - Kyle Dixon & Michael Stein
“Every Breath You Take” - The Police
“Africa” - Toto
“Kids” - Kyle Dixon & Michael Stein
“Time After Time” - Cyndi Lauper
“Elegia” - New Order
“Atmosphere” - Joy Division
“Hazy Shade of Winter” - The Bangles
“Whip It” - DEVO

Spotify’da Türkiye’de Stranger Things soundtrack ve çalma listelerinde en çok dinlenen şarkılar: 

Stranger Things - Kyle Dixon & Michael Stein
Should I Stay or Should I Go – Remastered - The Clash
Kids - Kyle Dixon & Michael Stein
Eleven - Kyle Dixon & Michael Stein
The Upside Down - Kyle Dixon & Michael Stein
Every Breath You Take - The Police
A Kiss - Kyle Dixon & Michael Stein
Lay-Z-Boy - Kyle Dixon & Michael Stein
She'll Kill You - Kyle Dixon & Michael Stein
Africa - Toto

Spotify’da kullanıcıların adına en çok çalma listesi oluşturdukları karakterler ve her karakter için en çok eklenen şarkılar:

Eleven - “Should I Stay or Should I Go” by The Clash
Steve Harrington - “Africa” by Toto
Will Byers - “INTRO - Will singing the Clash” dialogue by Will Byers
Billy Hargrove - “Rock you like a Hurricane” by Scorpions
Jonathan Byers - “Should I Stay or Should I Go” by The Clash
Nancy Wheeler - “Girls Just Want to Have Fun” by Cyndi Lauper
Jim Hopper - “Coffee and Contemplation” dialogue by Jim Hopper
Joyce Byers - “Maybe I’m Crazy” dialogue by Joyce Byers
Max Mayfield - “California Dreamin’” by The Mamas & The Papas
Dustin Henderson - “Whip It” by DEVO

Stranger Things müziklerini en çok dinleyen ülkeler:

Amerika
İngiltere
Meksika
Almanya
Brezilya
Kanada
Fransa
İspanya
Avustralya
İtalya

Dünya genelinde Stranger Things temalı en çok dinlenen 5 podcast:

The Stranger Things Podcast by Addi and Darrell Darnell
Stranger Danger - A Stranger Things Podcast by Fans not Experts
Dungeons and Demogorgons - A Stranger Things Podcast by Bald Move
Stranger Things Reviews and After Show by AfterBuzz TV
UNspoiled! Stranger Things by UNspoiled! Network

Türkiye’de Stranger Things temalı en çok dinlenen 5 podcast:

Stranger Danger - A Stranger Things Podcast
Hilltop Horror: Companion Podcasts - Stranger Things 3
Stranger Things
Dungeons and Demogorgons - A Stranger Things Podcast
What’s Next For Netflix: Stranger Things

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?