Stranger Things müzikleri Spotify'a damgasını vurdu

Belki de bu esrarengiz dizinin tutkulu takipçileri için The Clash’ın 1981 hiti “Should I Stay or I Should I Go”nun Stranger Things ile ilgili müzikler içinde, dizinin orijinal soundtracklerinden dinleyicilerin kendi oluşturdukları çalma listelerine kadar en çok dinlenen şarkı olması sürpriz değil. Dizinin Türkiye’deki takipçileri ise en çok dizinin tema müziği olan Stranger Things’i dinlerken, ikinci sırada ise elbette hemen “Should I Stay or I Should I Go” geliyor.

Dizinin sevenlerinden diğer veriler:

Dinleyiciler dizinin karakterlerine dayanarak kendi çalma listelerini oluşturdu. Eleven en çok çalma listesine ev sahipliği yapan karakter olurken, bu sırlamada Steve Harrington ikinci, Will Byers ise üçüncü sırada yer aldı. (Dinleyicilerin kendi favori karakterleri ile ilişkilendirdikleri top şarkılar aşağıdaki listede yer alıyor. Örneğin Cyndi Lauper’ın “Girls Just Wanna Have Fun” adlı şarkısı Nancy Wheeler için).

Dinleyiciler “The Upside Down” adlı 3500’ün üzerinde çalma listesi oluşturdu. Bu listelere en çok eklenen şarkı Kyle Dixon ve Michael Stein imzası taşıyan“The Upside Down” oldu. Duyar duymaz diziyi hatırlatan tema şarkısı “Stranger Things” de bu çalma listelerine en çok eklenen bir diğer şarkı olarak öne çıktı.

Spotify’da 15 tane Stranger Things temalı podcast bulunuyor ve dinleyiciler bu podcast yayınları toplam 4600 saat dinledi. Diziyle ilgili en çok dinlenen podcast yayını ise Addi ve Darrel Darnell tarafından hazılanan The Stranger Things Podcast.

The Clash’ın “Should I Stay or Should I Go” adlı şarkısı 1’inci sezonda oldukça önemli bir rol oynadı (Will Upside Down’da kendisini sakinleştirmek için bu şarkıyı söylerdi) ve şarkının dünya genelinde dinlenme oranı, Stranger Things’in 15 Temmuz 2016 yılındaki ilk gösterimiyle birlikte, gösterimden önceki 2 haftaya kıyasla yüzde 30 oranında arttı.

Stranger Things müzikleri, Amerika’da diğer ülkelere göre daha fazla dinlendi. Amerika’yı ise İngiltere ve Meksika takip etti.

Aktör Finn Wolfhard’ın (“Mike”) yolda ve sette dinlediği şarkılara dayanarak hazırladığı çalma listesini Spotify’ın For the Record blog paylaşımında görebilirsiniz. Wolfhard aynı zamanda For The Record’a şimdilerde dinlediği müzikleri ve en çok hangi yılların müzikleri ile geçmişe yolculuk yaptığını da anlattı.

Stranger Things Top Listeleri:

Spotify’da Stranger Things soundtrack ve çalma listelerinde en çok dinlenen şarkılar:

“Should I Stay or Should I Go” - Remastered - The Clash

“Stranger Things” - Kyle Dixon & Michael Stein

“Every Breath You Take” - The Police

“Africa” - Toto

“Kids” - Kyle Dixon & Michael Stein

“Time After Time” - Cyndi Lauper

“Elegia” - New Order

“Atmosphere” - Joy Division

“Hazy Shade of Winter” - The Bangles

“Whip It” - DEVO

Spotify’da Türkiye’de Stranger Things soundtrack ve çalma listelerinde en çok dinlenen şarkılar:

Stranger Things - Kyle Dixon & Michael Stein

Should I Stay or Should I Go – Remastered - The Clash

Kids - Kyle Dixon & Michael Stein

Eleven - Kyle Dixon & Michael Stein

The Upside Down - Kyle Dixon & Michael Stein

Every Breath You Take - The Police

A Kiss - Kyle Dixon & Michael Stein

Lay-Z-Boy - Kyle Dixon & Michael Stein

She'll Kill You - Kyle Dixon & Michael Stein

Africa - Toto

Spotify’da kullanıcıların adına en çok çalma listesi oluşturdukları karakterler ve her karakter için en çok eklenen şarkılar:

Eleven - “Should I Stay or Should I Go” by The Clash

Steve Harrington - “Africa” by Toto

Will Byers - “INTRO - Will singing the Clash” dialogue by Will Byers

Billy Hargrove - “Rock you like a Hurricane” by Scorpions

Jonathan Byers - “Should I Stay or Should I Go” by The Clash

Nancy Wheeler - “Girls Just Want to Have Fun” by Cyndi Lauper

Jim Hopper - “Coffee and Contemplation” dialogue by Jim Hopper

Joyce Byers - “Maybe I’m Crazy” dialogue by Joyce Byers

Max Mayfield - “California Dreamin’” by The Mamas & The Papas

Dustin Henderson - “Whip It” by DEVO



Stranger Things müziklerini en çok dinleyen ülkeler:

Amerika

İngiltere

Meksika

Almanya

Brezilya

Kanada

Fransa

İspanya

Avustralya

İtalya



Dünya genelinde Stranger Things temalı en çok dinlenen 5 podcast:

The Stranger Things Podcast by Addi and Darrell Darnell

Stranger Danger - A Stranger Things Podcast by Fans not Experts

Dungeons and Demogorgons - A Stranger Things Podcast by Bald Move

Stranger Things Reviews and After Show by AfterBuzz TV

UNspoiled! Stranger Things by UNspoiled! Network

Türkiye’de Stranger Things temalı en çok dinlenen 5 podcast:

Stranger Danger - A Stranger Things Podcast

Hilltop Horror: Companion Podcasts - Stranger Things 3

Stranger Things

Dungeons and Demogorgons - A Stranger Things Podcast

What’s Next For Netflix: Stranger Things