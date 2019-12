Steam kış indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Steam kış indirimleri bugün itibarıyla başladı. Pek çok oyunun fiyatında kayda değer oranlarda düşüş yaşanırken, oyuncuların uzun süredir fiyatı düşsün diye beklediği oyunlar da daha ulaşılabilir bir fiyata geriledi. İşte Steam kış indirimleri kapsamında oyunlara yapılan indirim oranları ve yeni fiyatlar...



Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL

Mortal Kombat 11 %60 indirimle 40,80 TL

Dark Siders III %66 indirimle 91,46 TL

Civilization VI %75 indirimle 54,75 TL

Start Wars Jedi: Fallen Order %17 indirimle 331,17 TL

Final Fantasy XV Windows Edition %50 indirimle 80,00 TL

Dishonored 2 %75 indirimle 28,74 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition %50 indirimle 57,49 TL

Worms W.M.D %75 indirimle 16,24 TL

The Forest %45 indirimle 17,60 TL

Shadow Warrior 2 %75 indirimle 14,75 TL

Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL

Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL

Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL

Dark Souls Remastered %75 indirimle 59,50 TL

Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL

Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL

Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL

Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL

XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL

Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL

Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL

Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL

Monster Hunter: World %60 indirimle 79,60 TL

Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL

Assassin's Creed Odyssey %60 indirimle 123,60 TL

PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL

Doom %70 indirimle 29,70 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL

Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL

Elite Dangerous %80 indirimle 14,99 TL