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    Spotify'da açık buldu, servet kazandı!

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 07:37 | Son Güncelleme:

    Aktif olarak hizmet veren sosyal ağların genelinde bir açık var ve bu açığı yakalayanlar; ya durumu şirkete bildiriyor ya da kâr amacı güdüyor. Şimdi de, Bulgaristanlı bir Spotify kullanıcısı, müzik platformundaki açığı kullanarak milyonlar kazandı.

    Resmi kaynaklar tarafından ismi açıklanmayan Bulgaristanlı Spotify kullanıcısı, çevrimiçi müzik platformunu bir nevi hackledi. Yasal olarak telif haklarına sahip olan içerik yayıncısı, Spotify'daki bir açığı kullanarak, kendi oluşturduğu listeleri, en çok oynatılanlar listesine sokmayı başardı. 

    Elinde mevcut olan müzikleri, yazılım botlarını kullanarak ve binlerce sahte hesap oluşturarak sürekli oynatılmasını sağlayan Bulgar kullanıcı, son 4 aydır bu şekilde para kazanıyordu. 4 ay içerisinde 3 milyon dolar gelir elde eden kullanıcı, bunu iki listeyle başardı. Listelerde oluşan yoğunluğu gören plak şirketleri, şikayette bulundu ve Bulgar adam yakalandı. Olayın yaşanmasının ardından Spotify, bu açığın önüne geçmek için çalışmalara başladı. 

    Etiketler: Spotify , açık , bulgar
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