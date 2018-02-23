Spotify'da açık buldu, servet kazandı!

Resmi kaynaklar tarafından ismi açıklanmayan Bulgaristanlı Spotify kullanıcısı, çevrimiçi müzik platformunu bir nevi hackledi. Yasal olarak telif haklarına sahip olan içerik yayıncısı, Spotify'daki bir açığı kullanarak, kendi oluşturduğu listeleri, en çok oynatılanlar listesine sokmayı başardı.

Elinde mevcut olan müzikleri, yazılım botlarını kullanarak ve binlerce sahte hesap oluşturarak sürekli oynatılmasını sağlayan Bulgar kullanıcı, son 4 aydır bu şekilde para kazanıyordu. 4 ay içerisinde 3 milyon dolar gelir elde eden kullanıcı, bunu iki listeyle başardı. Listelerde oluşan yoğunluğu gören plak şirketleri, şikayette bulundu ve Bulgar adam yakalandı. Olayın yaşanmasının ardından Spotify, bu açığın önüne geçmek için çalışmalara başladı.