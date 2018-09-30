Spotify ücretli mi?
Spotify kullanmak isteyenlerin aklındaki tek soru şu: Spotify ücretli mi? Ücretsiz olarak da müzik dinleyebilme şansı oluyor mu? Spotify kullanmadan önce bu yazıyı dikkatlice okumanızı öneriyoruz.
Spotify ücretli mi? Bu sorunun yanıtı hem evet hem de hayır. Ücretsiz olarak da Spotify'ı kullanabiliyorsunuz; ancak belli kısıtlamalar dahilinde. Örneğin Spotify'ı bilgisayarınıza veya telefonunuza kurdunuz. Karşılaşacağınız kısıtlamalardan bahsedelim: Öncelikle istediğiniz parçayı dinleyemezsiniz; albümden bir parça çaldığınızda geçişler sırayla veya isteğinize göre değil, random yani karışık şekilde olur; bu nedenle istemediğiniz parçaları da dinlemek zorunda kalırsınız. Reklam ise işin bir diğer boyutu. Müzik dinlerken arada reklamları da dinlemek zorunda kalırsınız; yüksek sesle müzik dinlerken, kendinizi kaptırmışken araya giren reklamlar sinir bozucu olabiliyor.
Diğer yandan çevrimdışı dinleme olanağınız da yok. Yani internetiniz yoksa Spotify'ı hiç açmakla uğraşmayın; müzik dinleyemezsiniz. Ses kalitesi de bir başka etken. Premium üyelerden farklı olarak Spotify'ı ücretsiz kullananlara en yüksek ses kalitesi sunulmaz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ama tüm bu kısıtlamaları kabul ederseniz; evet Spotify'ı bedava kullanabiliyorsunuz.
Gelelim Premium yani ücretli hesap kullananlara... Az önce saydığımız kısıtlamaların hiçbiri olmuyor; daha önce müzikleri kaydetmek kaydıyla internetiniz olmadan da müzik dinleyebiliyorsunuz mesela.
Premium aboneliğin bedeli ise aylık 13,99 TL.
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