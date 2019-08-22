Spotify Premium ilk 3 ay bedava oldu
Spotify Premium, ilk defa Premium üyeliği deneyecek kullanıcılara, ilk 3 ay ücretsiz kullanma hakkı sunmaya karar verdi. Daha önce 30 gün olan ücretsiz kullanım hakkı böylece 2 ay daha uzatılarak toplam 3 ay olmuş oldu.
Spotify yeni kampanyası ile birlikte böylece müzik ve podcast dinleyicilerinin, reklamsız ve seç-dinle özellikleriyle 50 milyon şarkı ve 450 bin podcaste erişim sağlayan sesli streaming’ine ilk 3 ay ücret ödemeden üyelik hizmetine ulaşmalarını imkan veriyor.
Dünya genelinde geçerli olacak Spotify Premium’un ilk üç ay ücretsiz kullanım hakkı herhangi bir zaman kısıtlaması içermiyor, müzikseverler diledikleri zaman Premium üyelik paketlerinden birine başvuru yapabiliyor: Bireysel ve Öğrenci paketleri bugünden itibaren, Aile paketi ise gelecek aylarda kullanıma hazır olacak.
Bu hafta Spotify Premium için büyük bir hafta, Spotify birkaç gün önce de tüm dünya genelinde güncellenen Aile için Premium Paketi’ni duyurmuştu.
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