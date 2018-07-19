Spotify kullanıyorsanız dikkat! Çok önemli değişiklik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.07.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Spotify kullanıyorsanız dikkat! Çok önemli değişiklik

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Spotify kullanıyorsanız dikkat! Çok önemli değişiklik

Spotify, sürüş esnasında dikkat dağınıklığını azaltmak için sade bir arayüz test ediyor.

Görünüşe bakılırsa Spotify araç sürerken uygulama kullanmayı daha az dikkat dağıtan bir hale getirmek için yeni sade arayüz modunu test ediyor. Özelliği ilk olarak Spotify'ı kablosuz bluetooth bir cihaza bağladıktan sonra arayüzün sadeleştiğini fark eden bir kullanıcı buldu. Bu durum hakkında açıklama yapan bir Spotify temsilcisi, sürücü modunun test aşamasında olduğunu ve kullanıcı kitlesinin sadece %3'ünü etkilediğini söyledi.

Ekran görüntüsüne bakılırsa, sürüş esnasında kullanımı kolaylaştırmak ve dikkat dağılmasını azaltmak için arayüzde olabildiğince iri harfler ve ikonlar kullanılmış. Ayrıca renk skalası da üç renge indirilmiş ve albüm kapağı görseli gizlenmiş durumda. Spotify temsilcisi testin sadece iOS'da gerçekleştiğini söylese de, yeniliği fark eden kullanıcı ekran görüntüsünü Android bir telefondan almış.

En son raporlara göre Spotify, Amerika'daki tahtını Apple Music'e kaptırmış olsa da, dünya çapında en çok kullanılan müzik akışı hizmeti konumunda bulunuyor. Test aşamasında olan bu sürücü modu genel kullanıma açılırsa dünya çapında birçok sürücü daha güvenli bir şekilde müzik dinleyerek sürüş yapabilecektir.

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