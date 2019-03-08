Spotify için önemli güncelleme: O tuş geri döndü!
Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, bir dönem kullandığı ve sonradan kaldırdığı 'Tekrarla' düğmesini sessiz sedasız geri getirdi.
Spotify'dan kullanıcıları sevindirecek ve işlerini hayli kolaylaştıracak bir hamle geldi. Spotify'ın "şimdi çalıyor" sayfasına geri dönen tekrar düğmesi, önceki bir güncellemede bir menüye gizlenmişti. Bu durum, birçok kullanıcının hoşuna gitmemiş ve tartışılmıştı. Popüler uygulamaya gelen son güncelleme, düğmeyi yerli yerine tekrar koydu. Güncelleme, birkaç küçük arayüz ince ayarıyla birlikte kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.
Diğer değişiklikler arasında sanatçı ve şarkı başlıklarının "şimdi çalıyor" bölmesinde sola yaslanması, şu an çalan tüm şarkılarda kaydetmek için "kalp" düğmesinin görüntülenmesi var.
Kalp düğmesi daha önce sadece radyoda ve size özel çalma listelerinde görünüyordu.
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