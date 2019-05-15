Spotify için hikaye paylaşma dönemi başlıyor
Neredeyse her sosyal medya platformunda gördüğümüz hikayeler özelliği şimdi de Spotify'a geldi. Peki Storyline şeklinde adlandırılacak özellik nasıl çalışıyor?
İlk olarak Snapchat ile tanıştığımız hikayeler özelliği Instagram'a gelmesiyle beraber sosyal medya platformlarında hızla yayılmıştı. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen özellik artık Spotify üzerinden de kullanılabilecek. Peki aralarındaki temel fark ne olacak?
Spotify'a eklenecek hikayeler özelliği elbette Instagram ve Facebook'ta uygulanan sistemden daha farklı olacak. Sanatçı ile dinleyici arasında köprü kuracak olan özellik, sanatçıların paylaştığı şarkıların altında gözükecek.
Bununla beraber sanatçı ve dinleyici arasındaki etkileşimin arttırılması hedefleniyor. Henüz tüm Spotify kullanıcılarına sunulmayan özellik birçok sanatçı tarafından kullanılmaya başladı bile. Yenilikçi özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkan uygulamanın bu gelişmeyle beraber ne gibi geri dönütler alacağı ise merak konusu.
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