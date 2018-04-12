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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.04.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

SPK`dan sosyal medya uyarısı

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SPK`dan sosyal medya uyarısı

SPK, yatırımcıları, sosyal medya ile forum gibi internet sitelerinde "söylenti, tüyo" şeklinde yer alan tavsiye ve telkinlere itibar etmemeleri yönünde uyardı.

Bir dönem Hollywood yıldızları Marilyn Monroe ve Sophia Loren gibi isimlerin ayakkabı markası olan Salvatore Ferragamo zor günler geçiriyor. Moda devinin geçen yıl satışların azalmasına bağlı olarak net kârı yüzde 42 düştü. Finansman Müdürü Ugo Giorcelli mart ayında analistlere verdiği demeçte "Trend doğru yönde gitmiyor" açıklamasında bulundu.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Salvatore Ferragamo Yönetim Kurulu Başkanı ve geçici CEO Ferruccio Ferragamo, şirketin beklentileri konusunda emin olduğunu söyledi. Ferragamo, “Zorlu bir dönem, çünkü dış dünya hızla değişiyor. Ancak şirket yıllar boyunca birçok zorlu koşulla karşı karşıya kalmıştır” açıklamasında bulundu.

Ferragamo 2011 yılında halka açıldı, ancak bir aile şirketi olarak kalmaya devam etti. Ferragamos, şirketin yaklaşık yüzde 70’ine sahip. Başkan Ferragamo, 1960 yılında vefat eden kurucusu Salvatore Ferragamo’nun oğlu. Salvatore ve Ferruccio’nun annesi olan 96 yaşındaki karısı Wanda Miletti Ferragamo, onursal başkanlık görevini yürütmekte.

Şirket, 1927 yılında, Bay Ferragamo tarafından kuruldu. Marka şimdi ince hazırlanmış deri ayakkabılar ve ipek erkek kravatlarıyla ünlü. Vara pompaları, yığılmış topukları ve kumaş fiyonkları ile 1970’lerden beri bir moda ikonu olmuştu.

Şirketin geliri, Çin’deki agresif genişleme, zayıflayan bir euro ve büyüyen ABD ekonomisi nedeniyle 2008 ve 2015 yılları arasında ikiye katlandı. Ama bugün, şirketin hayatta kalması için değişmesi gerekiyor.

Şirketin geçtiğimiz yılki işletme kârı 186 milyon Euro ile 2011’den bu yana en düşük seviyedeydi. Şirket, e-ticaret alanında gerekli atılımı gerçekleştiremedi ve genç tüketicilere ulaşmayı baaşaramadı.

Kasım ayında şirket, Ferruccio Ferragamo’nun önceki web sitesinden daha fazla ziyaretçi çeken yeni bir e-ticaret sitesi kullanıma açtı.

Ferragamo, “Bu yeni dünyaya uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. Sadece birkaç ay içinde yapılabilen bir süreç değil. Olmak istediğimiz yere hızla ulaşmak için yeterli kaynak oluşturduğumuzu düşünüyoruz, ama hiçbir söz vermiyorum.” diyor.

Son yıllarda, moda evleri için danışmanlık yapan eski bir LVMH yöneticisi olan Concetta Lanciaux, Ferragamo’nun ürün yelpazesini önemli ölçüde güncellemediği belirterek, moda şirketlerinin her altı ila on yıl arasında bir şey yapması gerektiğini söyledi.

Ferruccio Ferragamo ise, markanın daha fazla alışveriş yapan gençlere daha çok hitap etmesi için büyük çaplı bir değişim olasılığını göz ardı ederek, “Ferragamo'nun geleneği trendlerle değişmesi değil. Bunu hiç yapmadık ve şimdi başlayamayacağız.” diyor.

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