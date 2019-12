Sosyal medyada 2019’un son raporu

Fotoğraf: iStock

Instagram’da etkileşim arttıkça, reklam yatırımları da arttı



Instagram, 2019’un açık ara en kazançlı sosyal medya platformu oldu desek çok da yanlış olmaz. Platformun her gün biraz daha artış gösteren etkileşim oranları, reklam harcamalarını da olumlu yönde etkilemiş durumda. Her ne kadar markalar, reklam harcamalarının çoğunluğunu Facebook ile ortak düşünse de (%60'tan dazla), uzun vadeli bir gözlem yaptığımızda rakamlar Facebook'taki reklam harcamalarının azaldığını gösteriyor. Ocak 2018’den 2019’un sonuna kadar Instagram Stories’e yapılan reklam harcamalarında 10 kat artış gözlenirken, pazarlama bütçelerinin Instagram’a doğru kaydığı açıkça görülüyor. Sebebi ise çok açık; Instagram'ın Facebook'a kıyasla çok daha fazla etkileşim yaratması. Reklam veren markalar açısından bakıldığında da Instagram ve Facebook'ta yer alan dünyanın en büyük 50 marka profilinin Instagram hesaplarından daha fazla etkileşim aldığı görülüyor. Instagram artık hem büyük kitlelere erişim imkanı hem de yüksek etkileşim oranı sunma konusunda zirveyi ele geçirdi diyebiliriz. Facebook reklam harcaması azaldıkça, Instagram’ın feed yerleşimi de büyüyor ve 2019’dan bu yana toplam reklam harcamasının en az %20’sine karşılık geliyor.



Sosyal medyada alışveriş oranları hızla artıyor



2019 bize bir kez daha gösterdi ki, e-ticaret için de artık sosyal medyanın büyük bir önemi var. Toplam etkileşimlerin Facebook’ta %17,4’ü, Instagram'da ise %13,9'u e-ticaretten geliyor. Bu oranların 2020 yılında her iki platformda da artmaya devam edeceği öngörülüyor. Instagram'da, moda ve güzellik kategorisi toplam etkileşimlerin %42.8'ine sahip. Facebook ise daha çeşitli ve daha küçük sektörler için pazarlama fırsatları sunuyor. Diğer kategoriler Facebook’ta %32,1 ile büyük bir orana sahip. Hem Facebook’ta hem de Instagram'da toplam etkileşimlerde e-ticaret kategorisi lider durumda. Giderek daha fazla sayıda kullanıcı, bir alışveriş sitesini veya çevrimiçi bir mağazayı ziyaret etmek yerine sosyal medya platformlarından alışveriş yapmaya başladı. Büyüyen sosyal ticaret trendinin artarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



2020’de daha fazla video içerik üretilecek



Statik görsellerin ve videoların kullanım oranlarına baktığımızda, statik görsellerin sayısal üstünlüğünün devam ettiğini görüyoruz. Facebook içerik akışının yaklaşık %70’ini ve Instagram içerik akışının ise neredeyse %80'inini statik görseller oluşturuyor. Video içerikler hızla etkisini artırsa da şimdilik Facebook'un yaklaşık %20’sinde, Instagram'ın ise %15’inde yer alıyor. Video içeriklere ilgiyi artırmak için Facebook Live, IGTV ve IG hikayeleri için etkileşimli ve hareketli eklentiler ve yeni özellikler geliştirildiğini 2019 boyunca sıklıkla gözlemledik. Bu yeni özelliklerle beraber önümüzdeki sene video içerik oranlarında artış olması bekleniyor.

