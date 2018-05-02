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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Sosyal medya, SMS ve e-postayı geride bıraktı!

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Sosyal medya, SMS ve e-postayı geride bıraktı!

Çağrı Merkezleri Derneği’nin yayımladığı 2017 Türkiye Çağrı Merkezi Pazar Araştırması sonuçlarına göre, çağrı merkezlerinin hizmet sunduğu kanallar arasında telefon çağrılarının ardından sosyal medya geliyor.

Türkiye'nin geçirdiği dijital dönüşüm, kullanıcıların tercih ettiği iletişim kanallarına da yansıyor. Çağrı Merkezleri Derneği tarafından yayımlanan 2017 Türkiye Çağrı Merkezi Pazar Araştırması sonuçlarına göre sosyal medya ve online sohbet gibi yeni nesil platformların, vatandaşın kurumlara ulaşmak için tercih ettiği kanallar hâline geldiği görülüyor.

Chatbot ve online sohbet gibi güncel iletişim araçlarının yükselişe başlaması dikkat çekerken, çağrı merkezlerinde sosyal medya ve e-posta kanallarının SMS'i geride bıraktığı görülüyor. Çağrı Merkezleri Derneği Pazar araştırmasında, çağrı merkezi sektöründe firmaların %67 oranında sosyal medya üzerinden hizmet verdiği görülürken, e-posta %65, SMS ise %50 oranla trendi takip ediyor.

48 milyon tüketicinin dijital alışkanlıkları itici güç oluyor

Türkiye'deki kullanıcıların dijital kanallara yönelmesi, çağrı merkezi sektörünün de burada ortaya çıkacak ihtiyaç ve beklentilere karşı kendi altyapılarını güncellemesine zemin oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de 48 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullananların sayısı ise 42 milyona ulaşıyor.

Aktif sosyal medya kullanıcılarının bir önceki yıla oranla %14 artmasının, çağrı merkezleri için önemli bir gösterge olduğuna değinen Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, "Çağrı merkezlerinde sosyal medya ve e-postanın yanı sıra, online sohbet ve chatbot alanlarına da gerekli yatırımların başlamış olması, günümüzün vazgeçilmezi haline gelen çok kanallı hizmet yapısının hızla oturmakta olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

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