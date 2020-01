Sophos'tan cepte soyguna son veren ücretsiz yazılım

Sophos, ayrıca kullanıcıları tuzağına düşürerek pek çok yazılım tarafından ücretsiz veya çok düşük maliyetle sunulan özellikleri fahiş fiyata satan Fleeceware adlı fırsatçı yazılımlara dair detaylı araştırma sonuçlarını yayınladı. İlk olarak Eylül 2019’da SophosLabs tarafından Google Play mobil uygulama dükkanında tespit edilen bu yazılımların şimdiye dek 20’den fazla örneği keşfedildi. Google verilerine göre söz konusu yazılımlar toplamda 600 milyon kez indirildi. Sophos Intercept X for Mobile, mobil cihazları fırsatçı yazılımlara karşı da koruma altına aldığını iddia ediyor.



Intercept X’in Windows, macOS ve Server sürümlerindekine benzer şekilde derin öğrenmeye dayalı tehdit algılama yeteneğine sahip olan Intercept X for Mobile; kullanıcıları, cihazları ve verileri bilinen ve henüz keşfedilmemiş tehditlere karşı koruyor. Mobil kullanım gözetilerek baştan sonra yeniden tasarlanan arayüz, güvenlik yönetimini kolaylaştırmanın yanı sıra engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni özelliklere de sahip.



Sophos Intercept X For Mobile’ın sahip olduğu diğer özellikler şöyle sıralanıyor:



Cihaz Güvenliği: Intercept X for Mobile, cihazları sürekli kontrol altında tutarak olası bir tehditle karşılaşıldığında saldırıyı bertaraf edecek ve kurumsal bilgilere erişimi kısıtlayacak önlemleri hayata geçiriyor. Uyumluluk kontrolü sayesinde cihazlara yönelik jailbreaking veya rooting gibi dışarıdan müdahaleler, işletim sistemi sürümündeki değişiklikler ve diğer olaylar hakkında kullanıcılar ve sistem yöneticileri anında bilgilendiriliyor.



Ağ Güvenliği: Intercept X for Mobile, ağ bağlantısını şüpheli olaylara anında müdahale edebilmek için sürekli denetim altında tutuyor. Böylece doğrudan bağlantıya müdahale ederek ağ trafiğine sızmak isteyen üçüncü kişilere geçit vermiyor. Web filtreleme ve internet adresi kontrolü sayesinde bilinen kötü niyetli sitelere ve istenmeye içeriğe erişim engellenirken, SMS yoluyla gönderilen bağlantılar kontrol edilerek kullanıcıların tuzağa düşmesinin önüne geçiliyor.



Uygulama Güvenliği: Intercept X for Mobile, cihaza yüklenen zararlı veya şüpheli uygulamaları tespit ederek zararlı yazılım, fidye yazılımı ve fırsatçı yazılımların cihaza girişini engelliyor. Sophos Mobile ve Microsoft Intune gibi Entegre Birleşik Uç Nokta Tehdit Yönetimi (Unified Endpoint Management - UEM) çözümleriyle sağlanan entegrasyon, sistem yöneticilerinin koşullara bağlı olarak uygulamalara, veriye ve kurumsal kaynaklara erişimi kısıtlamasına olanak sağlıyor.



Chromebook Güvenliği: Yeni Chromebook Security eklentisi Chrome OS kullanıcılarını uygunsuz ve zararlı web içeriğine karşı korurken, sistem yöneticilerine güvenli ve güvensiz uygulama listelerini belirleyebilme, cihaz durumunu ve konfigürasyonunu görüntüleyebilme imkanı sunuyor.



Intercept X for Mobile, Sophos’un güvenlik portföyündeki diğer yeni nesil güvenlik çözümleriyle birlikte bulut tabanlı Sophos Central platformu üzerinden yönetilebiliyor. Sophos’un kendine has Senkronize Güvenlik yaklaşımı, Sophos’un sunduğu tüm güvenlik çözümlerinin olası tehditlere karşı gerçek zamanlı olarak birlikte hareket etmesini sağlıyor.



Bireysel Kullanım İçin Ücretsiz



Kurumlar için Sophos Intercept X for Mobile lisansı kendi başına satın alınabildiği gibi, daha kapsamlı uç nokta güvenlik yönetimine ihtiyaç duyanlar için yeni Sophos Mobile 9.5 UEM platformu içinde de yer alıyor. Intercept X for Mobile, uzaktan yönetim özelliklerine ihtiyaç duymayan bireysel kullanıcılar için Apple App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.