“Sony Alpha Universe Europe” kapılarını açıyor
Sony, Avrupa fotoğrafçılığına dikkat çekmek amacıyla yeni fotoğraf merkezi “Sony Alpha Universe Europe”u hayata geçirdi.
Sony, Sony Alpha Universe Europe ismini verdiği web sitesini hayata geçirdiğini duyurdu. Sony, fotoğraf çekimlerinde fotoğraf makinesi kullanımını artırmaya yönelik bir bilgi merkezi olarak tasarladığı yeni sitesinde, kullanıcıları bilgilendirecek içerik sunuyor:
- Sony Alpha Marka Elçileri hakkında özel makaleler
- En iyi profesyonellerden, tüm fotoğrafçılık türlerini kapsayan ‘Nasıl yapılır’ dersleri
- Sony Alpha Marka Elçilerinin biyografileri ve fotoğraf portföyleri
- Fotoğrafçıların / videografikerlerin katılabileceği fotoğraf ve video yarışmaları
- Fotoğrafseverlerin en yeni Sony ürünlerine deneyimleyebileceği yerel etkinliklerin detayları
- Sony’den en son Dijital Görüntüleme haberleri
Türkiye’den yedi fotoğrafçı yer alacak
Sony Alpha Universe Europe kapsamında Türkiye’den de yedi fotoğrafçı Sony Alpha Marka Elçileri olarak yer alacak. Vahşi yaşam fotoğrafçısı olarak Süha Derbent yer alırken, Murat Pulat belgesel fotoğrafçısı olarak yer alacak. Sony Alpha Universe Europe’da lifestyle fotoğrafçısı İlkin Karacan, düğün fotoğrafçısı Sina Demiral, spor fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu’nun yanı sıra görüntü yönetmeni Burak Barutçu ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu da yer alıyor.
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