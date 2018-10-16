Son zamanların en iyi 10 Android oyunu
Telefonların olmazsa olmazı oyunlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Peki Android cihazlarda en çok hangi oyunlara rağbet var? İşte son zamanların en iyi 10 Android oyunu...
Telefonlarda milyonlarca uygulama bulunuyor ve uygulamaların azımsanmayacak kısmını oyunlar oluşturuyor. İşte Android cihazlarda en çok ilgi gören oyunlar:
FIFA FUTBOL
İlerleyen haftalarda yayınlanması beklenen oyunun beta sürümü kullanıcılara sunuldu. Henüz geliştirilme aşamasında olan oyun için EA'ya geri bildirim gönderirseniz yeni oyun motorunun gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
SKY DANCER PREMIUM
Tasarımıyla farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Sky Dancer'da 3D bir ortamda zıplamaya çalışıyorsunuz.
POLICE RUNNER
Ketchapp tarafından sunulan bu oyunda amacınız polisten olabildiğince uzağa kaçmak.
GOLFMASTERS - FUN GOLF GAME
Bu oyunda pengueni uzağa atmaya çalışarak golf sahanızı geliştirmeye çalışıyorsunuz.
PICK THE GOLD
Geçmişte internet sitelerinde Flash sürümlerini gördüğümüz oyun sizlere eski günleri hatırlatacak. Burada amaç madende kazabildiğiniz kadar kazıp puan kazanmak.
MR JUGGLER
Mr Juggler oyununda amacınız ekrana tıklayarak topları yakalamaya çalışmak.
CANDY CRUSH SAGA
Popüler oyunun yeni sürümü orijinal sürümüne oldukça benziyor; en belirgin farkı ise tasarımı.
ZENTRIS
Zentris, tetris oyununun gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Amacınız 3 boyutlu bir ortamda blokları yerine yerleştirmek.
SKYWARD JOURNEY
Skyward Journey diğer oyunlardan farklı olarak köşelerde yarışmak yerine ekrandaki kuş sürüsünü yönlendiriyorsunuz.
Old Man's Journey yapımcısı tarafından yapılan bu oyunda müzik eşliğinde bulmaca çözüyorsunuz.
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