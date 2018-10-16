Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.10.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

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Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Telefonların olmazsa olmazı oyunlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Peki Android cihazlarda en çok hangi oyunlara rağbet var? İşte son zamanların en iyi 10 Android oyunu...

Telefonlarda milyonlarca uygulama bulunuyor ve uygulamaların azımsanmayacak kısmını oyunlar oluşturuyor. İşte Android cihazlarda en çok ilgi gören oyunlar:

FIFA FUTBOL

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

İlerleyen haftalarda yayınlanması beklenen oyunun beta sürümü kullanıcılara sunuldu. Henüz geliştirilme aşamasında olan oyun için EA'ya geri bildirim gönderirseniz yeni oyun motorunun gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

SKY DANCER PREMIUM

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Tasarımıyla farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Sky Dancer'da 3D bir ortamda zıplamaya çalışıyorsunuz.

POLICE RUNNER

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Ketchapp tarafından sunulan bu oyunda amacınız polisten olabildiğince uzağa kaçmak.

GOLFMASTERS - FUN GOLF GAME

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Bu oyunda pengueni uzağa atmaya çalışarak golf sahanızı geliştirmeye çalışıyorsunuz.

PICK THE GOLD

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Geçmişte internet sitelerinde Flash sürümlerini gördüğümüz oyun sizlere eski günleri hatırlatacak. Burada amaç madende kazabildiğiniz kadar kazıp puan kazanmak.

MR JUGGLER

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Mr Juggler oyununda amacınız ekrana tıklayarak topları yakalamaya çalışmak.

CANDY CRUSH SAGA 

Popüler oyunun yeni sürümü orijinal sürümüne oldukça benziyor; en belirgin farkı ise tasarımı.

ZENTRIS

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Zentris, tetris oyununun gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Amacınız 3 boyutlu bir ortamda blokları yerine yerleştirmek.

SKYWARD JOURNEY 

Son zamanların en iyi 10 Android oyunu

Skyward Journey diğer oyunlardan farklı olarak köşelerde yarışmak yerine ekrandaki kuş sürüsünü yönlendiriyorsunuz.

ELOH

Old Man's Journey yapımcısı tarafından yapılan bu oyunda müzik eşliğinde bulmaca çözüyorsunuz.

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