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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Son dakika siber saldırı haberi: İki kurum açıklama yaptı!

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Son dakika siber saldırı haberi: İki kurum açıklama yaptı!

Siber saldırı içerisinde olduklarını açıklayan Türk Telekom, 'şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.' açıklamasında bulundu. Garanti BBVA ise DDOS atakları ile karşılaştıklarını söyleyerek siber saldırı karşısında mücadelelerine devam ettiklerini aktardı. İşte, her iki kurumun siber saldırı hakkında yaptığı son dakika açıklamaları

Siber saldırı hakkında kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türk Telekom ve Garanti BBVA, karşılaştıkları siber saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, siber saldırı hakkında son dakika açıklamaları

GARANTİ BBVA'DAN 'DDOS' AÇIKLAMASI 

Garanti BBVA, dijital kanallarındaki hizmetlere erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik bir atak bulunduğunu, alınan tedbirler sayesinde yurt içi erişim aksaklığının büyük ölçüde giderildiğini, yurt dışından gelen erişimlere karşılık vermekte ise sorun yaşandığını bildirdi.

Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın dijital kanallarındaki hizmetlere erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik DDOS (Distributed Denial of Service/Dağıtık Hizmet Engelleme) olarak adlandırılan bir atak bulunduğu belirtildi.
Zaman zaman farklı ülke ve kurumlarda bu tarz durumlarla karşılaşıldığı aktarılan açıklamada, bu tür atakların kurumlara gelen internet hatlarını yoğunlaştırarak geçici bir süre dijital hizmetlere erişimi engellediği anlatıldı.
Açıklamada, bankanın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları seviyesinde oluşan bu duruma yönelik servis sağlayıcılarının çözüm yolları üzerinde çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar aldıkları tedbir ve aksiyonlarla yurt içi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurt dışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz. Bunların da en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını bilgilerinize sunarız. Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliği ve finansal güvenliği açısından bir risk yoktur. Olası erişim sorunlarında şubelerimizden, müşteri iletişim merkezlerimizden ve ATM'lerimizden hizmet alınabilmektedir."

TÜRK TELEKOM'DAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Kıraç yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ekim Pazar günü yaşanan “Siber Saldırı” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıraç, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini, ülkedeki bazı kuruluşlara yönelik olarak, yaşamak durumunda kaldıklarını belirtti.

Saldırının, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulduğunu ifade eden Kıraç, “Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kıraç, diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşların da gereken çalışmaları yürütmekte olduğunu aktararak, “Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

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