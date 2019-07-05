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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.07.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Son 19 yılın en büyük alg kitlesi 2018'de görüldü

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Son 19 yılın en büyük alg kitlesi 2018'de görüldü

Bilim adamları, son 19 yılın en büyük deniz yosunu (alg) kitlesinin geçen sene haziranda Atlantik Okyanusu'nda görüldüğünü tespit etti.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Haziran 2018'de Atlantik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde oluşan alg kitlesi, Afrika'nın batı kıyısından Meksika Körfezi'ne uzanan 8 bin 850 kilometrelik bir kuşak oluşturdu.

Yaklaşık 20 milyon metre küp sargassum alginden oluşan kitle, son 19 yılda oluşan en büyük deniz yosunu tabakası oldu.

Son 19 yıldaki uydu verileri, 2000'den 2010'a Atlantik Okyanusu'nun ortasında az miktarda deniz yosunu bulunduğunu gösterirken, 2011 yazında alg miktarında ani bir yükseliş kaydedildi.

Kaplumbağa, balık ve yengeçler için önemli

"Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı" adı verdikleri deniz yosunu kitlesinin, kısmen Amazon Nehri'den okyanusa dökülen gıda maddelerinin çoğalması ve Batı Afrika kıyılarındaki yukarı akıntılarla arttığı bildirildi.

Artan suni gübre kullanımı ve okyanusa dökülen suyu filtreleyen ormanların azalmasıyla, bu kadar büyük su yosunu kitlelerinin gelecek yıllarda da görülebileceği belirtildi.

Ayrıca yüzen yosun kitlelerinin kaplumbağa, balık ve yengeçler için önemli bir barınak olduğu ancak mercan ve deniz çayırlarının yok olmasına neden olabileceği kaydedildi.

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