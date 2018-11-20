Snapchat'in yeni AR Lens uygulaması ortaya çıktı
Türkiye'de kullanımı çok yaygın olmasa da, özellikle ABD sınırları içinde oldukça popüler olan Snapchat'e yeni bir program daha geliyor. Uygulama; AR Lens’i profesyonel geliştiricilere açmayı planlıyor.
Snapchat, sağlanan ortam sayesinde markaların kendileri için AR Lens üretecek geliştiricilere daha rahat ulaşabilmesi temel amaç olarak belirlenmiş.
Snapchat açıkladığı bu programa 30 geliştiricinin hazır olduğunu açıkladı. Firmanın belirttiğine göre seçilen bu ilk 30 geliştiriciye artırılmış gerçeklik üzerine özel bir eğitim verildi. Snapchat, geliştirme süreci, reklam politikaları ve satın alma modelleri hakkında da bu kişilere açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Geliştirici sayısının önümüzdeki aylarda hızla 100 kişiye çıkarılması bekleniyor.
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