Snapchat'e yepyeni bir özellik daha geliyor
Eski popülerliğini kaybeden Snapchat güncellemelerle beraber yeniden dirilmek istiyor. İşte Foursquare'ı geride bırakacak o özellik...
Bir dönem oldukça fazla kullanıcıya sahip olan Snapchat, en büyük rakibi Instagram'ın hikayeler özelliğini almasıyla ani bir düşüş yaşamıştı. Eski günlerine geri dönmek isteyen uygulama yeni bir güncellemenin hazırlığında.
Gelmesi beklenen yeni özellik ile beraber Snapchat kullanıcıları Foursquare uygulamasında olduğu gibi konum bildirimi yapabilecek. Bu özelliğin bitmoji ile gerçekleşeceği belirtilirken aynı zamanda yakınınızdaki kişilerinde etiketlenebileceği söyleniyor.
Konum bildirme özelliği ayarlar kısmından aktif edilebilecek. Bulunduğunuz konumu ise yalnızca bir günlüğüne kaydedebileceksiniz. Aynı zamanda konumuzu kimlerin gördüğünü de erişebileceksiniz. Söz konusu özellik için hazırlıklar sürüyor. İlk olarak Avustralya kullanıcıları için sunulacağı ise söylenenler arasında.
Henüz tüm dünyaya ne zaman sürüleceği hakkında bir bilgi bulunmayan konum bildirme özelliği ile Snapchat'in ne ölçüde değişeceği ise merak konusu.
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