Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı
Dassault Systèmes, elektrikli hava mobilitesi alanının bilinen isimlerinden Eviation Aircraft’ın, bulut ortamında 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak, sıfır emisyonlu, tümüyle elektrikli bölgesel commuter (kısa mesafeler arası sefer yapan) uçağı Alice’in ilk prototipini iki yıl gibi bir süre içerisinde geliştirdiğini duyurdu.
Sürdürülebilir hava mobilitesinde yeni kategoriler yaratma ve bunları ticari hale getirme yarışında Eviation Aircraft, 3DEXPERIENCE platformunu temel alan “Reinvent the Sky” (Gökyüzünü Yeniden Keşfet) endüstri çözüm deneyimini hizmete alarak, prototip geliştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bulut ortamında yer alan bu ölçeklenebilir çözüm, tek ve standart temelli bir tasarım ortamı içerisinde eksiksiz veri güvenliği sunarken, aynı zamanda şirketin 3D, kompozit tasarım ve akış simülasyonlarına yönelik bütüncül yaklaşımında işbirliğini kolaylaştırdı.
Eviation Aircraft CEO’su Omer Bar-Yohay, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Artık uçakların elektrikli hale gelip gelmeyeceği değil, bu değişimin ne zaman olacağı konuşuluyor. Bölgesel ve çevre dostu uçak yolculuğunu herkesin yararlanabileceği bir hale getirmeye çalışırken, yolcuların güven duyacakları, içinde oturup yolculuk edebilecekleri ve bunu çabucak yapabilecekleri bir ürün geliştirmemiz gerekiyordu. Uzun vadede kullanmayı sürdürmek isteyeceğimiz araçlardan yararlanmak ve bulut ortamı sayesinde hızlı ve güvenli erişim ile küresel ölçekte işbirlikleri kurmak ise bu hedefimize ulaşmanın en doğru yoluydu. 3DEXPERIENCE platformunu seçerken, kaynakları ve vakti kısıtlı, yaşamının erken evrelerindeki bir şirkettik. Şimdi ise ürünün ticari aşamasına ilişkin ilk prototipimizi beklediğimizden daha kısa sürede tamamlamış ve ABD’deki ilk müşterimizle anlaşmış bulunuyoruz.”
Eviation Aircraft, geliştirdiği prototipi her yıl yüzlerce adet üretilecek bir ürüne dönüştürmenin yolunun, mühendislerine tasarımın sonraki nesillerini inşa etmek için gerekecek uzun vadeli bilgi ve donanımı kazandırmak olduğu bilinciyle hareket etti.
Alice piyasaya sürüldüğünde, tek şarjla 9 yolcu ve 2 mürettebatı 10,000 fit irtifada 650 mil mesafeye taşıyabilen, dünyanın ilk tümüyle elektrikli bölgesel commuter uçağı olacak.
Dassault Systèmes Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Ziegler, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu “Dassault Systèmes, havacılığın Rönesans’ına imza atarak seyahat ve taşımacılığı dünya çapında tümüyle değiştirmek üzere çalışan Eviation Aircraft gibi yeni şirketler de dahil olmak üzere, her ölçekte şirketle işbirliği yapıyor. 3DEXPERIENCE platformu bu yenilikçi şirketlere, programlarının konsept, tasarım, üretim, test, sertifikasyon ve uygulama aşamalarında yeni ufuklar açacak, özel geliştirilmiş çözümler sunuyor.”
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