Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı
GeriTeknoloji Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı

Dassault Systèmes, elektrikli hava mobilitesi alanının bilinen isimlerinden Eviation Aircraft’ın, bulut ortamında 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak, sıfır emisyonlu, tümüyle elektrikli bölgesel commuter (kısa mesafeler arası sefer yapan) uçağı Alice’in ilk prototipini iki yıl gibi bir süre içerisinde geliştirdiğini duyurdu.

Sürdürülebilir hava mobilitesinde yeni kategoriler yaratma ve bunları ticari hale getirme yarışında Eviation Aircraft, 3DEXPERIENCE platformunu temel alan “Reinvent the Sky” (Gökyüzünü Yeniden Keşfet) endüstri çözüm deneyimini hizmete alarak, prototip geliştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bulut ortamında yer alan bu ölçeklenebilir çözüm, tek ve standart temelli bir tasarım ortamı içerisinde eksiksiz veri güvenliği sunarken, aynı zamanda şirketin 3D, kompozit tasarım ve akış simülasyonlarına yönelik bütüncül yaklaşımında işbirliğini kolaylaştırdı. 

Eviation Aircraft CEO’su Omer Bar-Yohay, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Artık uçakların elektrikli hale gelip gelmeyeceği değil, bu değişimin ne zaman olacağı konuşuluyor. Bölgesel ve çevre dostu uçak yolculuğunu herkesin yararlanabileceği bir hale getirmeye çalışırken, yolcuların güven duyacakları, içinde oturup yolculuk edebilecekleri ve bunu çabucak yapabilecekleri bir ürün geliştirmemiz gerekiyordu. Uzun vadede kullanmayı sürdürmek isteyeceğimiz araçlardan yararlanmak ve bulut ortamı sayesinde hızlı ve güvenli erişim ile küresel ölçekte işbirlikleri kurmak ise bu hedefimize ulaşmanın en doğru yoluydu. 3DEXPERIENCE platformunu seçerken, kaynakları ve vakti kısıtlı, yaşamının erken evrelerindeki bir şirkettik. Şimdi ise ürünün ticari aşamasına ilişkin ilk prototipimizi beklediğimizden daha kısa sürede tamamlamış ve ABD’deki ilk müşterimizle anlaşmış bulunuyoruz.” 

Sıfır emisyonlu elektrikli commuter uçağının ilk prototipi tamamlandı

Eviation Aircraft, geliştirdiği prototipi her yıl yüzlerce adet üretilecek bir ürüne dönüştürmenin yolunun, mühendislerine tasarımın sonraki nesillerini inşa etmek için gerekecek uzun vadeli bilgi ve donanımı kazandırmak olduğu bilinciyle hareket etti. 

Alice piyasaya sürüldüğünde, tek şarjla 9 yolcu ve 2 mürettebatı 10,000 fit irtifada 650 mil mesafeye taşıyabilen, dünyanın ilk tümüyle elektrikli bölgesel commuter uçağı olacak. 

Dassault Systèmes Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Ziegler, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu “Dassault Systèmes, havacılığın Rönesans’ına imza atarak seyahat ve taşımacılığı dünya çapında tümüyle değiştirmek üzere çalışan Eviation Aircraft gibi yeni şirketler de dahil olmak üzere, her ölçekte şirketle işbirliği yapıyor. 3DEXPERIENCE platformu bu yenilikçi şirketlere, programlarının konsept, tasarım, üretim, test, sertifikasyon ve uygulama aşamalarında yeni ufuklar açacak, özel geliştirilmiş çözümler sunuyor.”

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle