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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.08.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Siemens Healthineers Türkiye’de Genel Müdürü Enis Sonemel oldu

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Siemens Healthineers Türkiye’de Genel Müdürü Enis Sonemel oldu

Siemens Healthineers Türkiye’de Genel Müdür görevine şirketin kıdemli yöneticilerinden Enis Sonemel atandı.

Sağlık sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Enis Sonemel, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına aynı yıl Siemens Business Services Türkiye’de Teklif Yöneticisi olarak adım atan Sonemel, 2005 yılında Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine MR Ürün Yöneticisi olarak katıldı. 2008-2012 yılları arasında Almanya’da Siemens Healthineers Genel Merkezi’nde MR bölümü satış ve pazarlama pozisyonlarında Kıdemli Yönetici olarak görev yaptı ve bu dönemde EMEA bölge ülkelerinden ve Hindistan’dan sorumlu olarak çalıştı. 

Almanya’daki görevi sonrasında, Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers Görüntüleme Pazarlama & Satış Birimleri Yöneticisi olarak devam eden Sonemel, 2015 yılından beri Görüntüleme Bölümünden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Enis Sonemel, 26 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

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