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    Siemens 2017'de en çok ihracat yapan ikinci firma oldu

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Siemens, Türkiye’de Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde 2017 yılında, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma oldu.

    Siemens açıklamasına göre, 2017 yılında 100 milyon avroyu aşan ihracat rakamlarıyla son yıllardaki hızlı büyümesini sürdüren elektrik, elektronik ve hizmet sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar 5 Nisan Perşembe günü Four Seasons Bosphorus Otel İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllendirildi.

    Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen ödül töreninde, Siemens, “Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları” kategorisinde ikinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

    Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Yönetimi Direktörü Oğuz Tezel, ödül töreninde yaptığı açıklamada, Siemens Türkiye olarak 162 yıllık köklü geçmişle içinde bulundukları sektörlerde birçok ilke imza attıklarını belirtti. 

    Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ve büyümesine destek olmayı sürdürdüklerini dile getiren Tezel, "Son dönemde Siemens Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdik. TET İhracat Başarı Ödülü’nü bu çalışmalarımızda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu kanıtlaması bakımından kıymetli buluyoruz. Üstün mühendisliğimiz sayesinde enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye’deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde gelecekte ihracat oranımızı arttırarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: ithalat
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