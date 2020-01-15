Siber zorbalık her 3 gençten 1’ini tehdit ediyor

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Sosyal medyada alay konusu olan ve “çocuklar asker olup silah kullanabilir ama cep telefonu sahibi olamaz” şeklinde yanıtlara maruz kalan tasarı, bu açıdan bakıldığında mantıksız görünse de bilimsel araştırmalar cep telefonlarının dikkat dağıttığını, siber zorbalık gibi durumlar nedeniyle de çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Fiziksel yaralanmalara daha detaylı baktığımızda, benzeri yaralanmaların 2006'ya kadar 2 binden az, akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte bu tarihten sonra oldukça arttığı görülüyor. JAMA Kulak Burun Boğaz bilimsel dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yaralananların yaklaşık yüzde 40'ını 13 ila 29 yaşları arasındaki gençler oluşturuyor. Başlıca sebepler ise dikkat dağınıklığına bağlı olarak yürürken ya da araba kullanırken yaşanan kazalar gösteriliyor.

İntiharlar üzerinde de etkili olabiliyor

Dijital medyada yer alan sosyal mecralara bilgisayarlardan daha çok cep telefonlarından ulaşılıyor. Dolayısıyla akıllı telefonlar aracılığıyla cebimizde taşıdığımız bir siber zorbalar grubu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Siber zorbalık hakkında yapılan pek çok araştırmada bu durum anksiyete, depresyon, madde bağımlılığı, uyku sorunları ve bunların fiziksel belirtilerin ile bağlantılı bulundu. Journal of Health Economics'te yayınlanan 2017 tarihli bir araştırmada intihar olayları ile siber zorbalık ilişkisi incelendi. Sonuçlar çarpıcı!

Siber zorbalık, intihar girişimlerini yüzde 8,7 puan, intihar düşüncesini ise yüzde 15 artırıyor. Siber zorbalıktaki yüzde 1'lik bir düşüş ölümcül intihar oranlarını düşürürken, yasalar da bu konudaki mağduriyeti yüzde 7 azaltabiliyor.

Siber zorbalık ergenler ve gençler arasında yaygın

Günümüzde gençlerin yarısından fazlasının siber zorbalığa uğradığı, yaklaşık olarak aynı sayıda gencin de siber zorbalık yaptığı biliniyor. Her üç gençten biri siber tehditler yaşıyor. Ergenlerin ve gençlerin yüzde 25'inden fazlası cep telefonları veya internet üzerinden defalarca zorbalığa uğradı. Gençlerin yarısından fazlası siber zorbalık yaşadığında ebeveynine söylemiyor.

Sonuç olarak, telefonları 21 yaşa kadar çocuklar için yasaklamak mümkün olmasa da çocuklarımıza teknolojiyi doğru kullanmayı, kullanırken empati kurabilmeyi ve yüz yüze görmesek de insanlara karşı nazik ve düşünceli olmayı öğretebiliriz.



Serap TORUN

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