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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.02.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Siber zorbalığa uğrayanlar için sosyal dayanışma ağı

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Siber zorbalığa uğrayanlar için sosyal dayanışma ağı

Her gün kaç saatinizi sosyal medyada geçiriyorsunuz? Peki, geçirdiğiniz süre boyunca kaç kez siber zorbalığa maruz kaldığınızın farkında mısınız? Sosyal medyada bulunduğunuz süre boyunca defalarca desek? Evet, birçoğumuz farkında bile değiliz ama sosyal medya kullanıcılarının yüzde 20’si siber zorbalığa maruz kalıyor. Ama artık bununla mücadele eden bir sosyal dayanışma ağı var.

Siberzorbalık.org Kurucusu Nurhan Demirel Güvenli İnternet Günü kapsamında siber suçların artışına dikkat çekerek “Dünya nüfusunun yüzde 42’si sosyal medya kullanıcısı olduğu günümüzde en büyük tehdit, siber zorbalık. Ancak ne yazık ki kullanıcılar, maruz kaldıkları hangi içerik ve davranışların siber zorbalığa girdiğinin bilincinde değiller. Daha da kötüsü, siber zorbalık durumları ölümle bile sonuçlanabiliyor. Özellikle çaresiz mağdurlar, destek bulamadıkları durumlarda intihara bile sürüklenebiliyorlar” dedi.

İnternet ve sosyal medya ortamında geçirilen her an siber zorbalığa maruz kalınabildiğine vurgu yapan Demirel, “Bunların başında kişilerin fotoğraflarının kopyalanarak sahte hesapların açılması, müstehcen içerikler, tehdit, şantaj, hakaret gibi konular geliyor. Siber zorbalığı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendisini savunmaya gücü olmayan bir birey ya da gruba yapılan kasıtlı saldırgan davranışlar olarak tanımlıyoruz” dedi.

Günümüzde siber zorbalık cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi dijital cihazları kullanarak gerçekleştiriliyorken kasıtlı ve zarar vermeye yönelik davranışlar sergileyen saldırganlar, doğrudan mesajlar, sosyal medya uygulamaları, forumlar veya çevrimiçi oyunlar aracılığı ile hedef aldığı kişiye veya kişilere dijital ortamda zorbalık yapabiliyorlar. Ayrıca dijitalleşme çağında suç unsuru da şekil değiştirerek dijitalleşti. Artık suç potansiyeline sahip kişiler, özellikle sosyal medya ve internetin sunduğu imkanları kullanarak amaçlarına kolaylıkla ulaşıyorlar.

Tehdit, şantaj ve hakaret… Siber zorbalık davranışları suç kapsamına giriyor

“Sosyal medyada her gün karşılaştığımız tehdit, şantaj ve hakaret gibi davranışlar suç kapsamına giriyor” diyen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak suçu işleyen de, suça maruz kalan da yapılan eylemin suç unsuru taşıdığının farkında değil. Artık her internet ve sosyal medya kullanıcısının kendini ifade edebileceği ve sırrını paylaşabileceği, hatta gerektiğinde hukuki yollar konusunda kılavuzluk alabileceği bir yer burası.

Platform, gün geçtikçe artan siber suçları önlemeye yönelik kâr amacı gütmeyen sosyal bir dayanışma ağıdır. Sitede yer alan pedagog, psikolog, bilişim hukuku uzmanları, bilgi güvenliği uzmanları mağdurların şikayetlerini yanıtlayarak psikolojik ve hukuki destek veriyorlar. Aynı zamanda şikayetin mahiyeti doğrultusunda ilgili kurumlara bildirerek mağduriyetlerin giderilmesine kat sağlıyorlar.

Siber zorbalıktan korunmanın ipuçları nelerdir?

Günümüzde her türlü iletişim araçları ve internet bilinçli kullanılmalı

Şifre belirlerken ele geçirilmesi ve tahmin edilmesi zor olmasına dikkat edilmeli

Antivirüs ve benzeri güvenlik yazılımları güncel tutulmalı

Sanal ortamda da, yüz yüze ilişkilerde kullandığımız etik kurallar uygulanmalı

Daha ileri güvenlik için tanınmayan kişilerden gelen mesajları okumamak, onaylamamak, paylaşmamak ve engellemek gerekir

Kişisel bilgileriniz size özel olduğunu unutmamalı ve başkalarıyla paylaşmamaya özen gösteriniz

Web sitelerini gezinirken şüpheci olunmalı: Bilginin kaynağını araştırın ve kişisel bilgilerinizi her web sitesinde paylaşmayın!

Size gelen kimliği bilinmeyen maillere dikkat edin, sahte hesap olma ihtimalini göz önünde bulundurun ve bu gibi durumlarda dikkatli olun

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