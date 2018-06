Shazam 2018: İşte bu yılın en çok aranan şarkıları

Shazam, bu yıl Shazam üzerinden en çok araştırılan şarkıları dünyayla paylaştı. İlk sırada Ed Sheeran'ın Perfect parçası yer alırken, Sheeran'ı Nicky Jam ve J. Balvin'in X parçası takip etti. İşte Shazam'ın en çok aranan şarkıları...



1. Ed Sheeran - "Perfect"

2. Nicky Jam & J. Balvin - "X"

3. Jax Jones Feat. Ina Wroldsen - "Breathe"

4. Alice Merton - "No Roots"

5. Marshmello & Anne-Marie - "Friends"

6. Rudimental Feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - "These Days"

7. Tom Walker - "Leave A Light On"

8. Camila Cabello - "Never Be The Same"

9. Portugal, The Man - "Feel It Still"

10. G-Eazy & Halsey - "Him & I"